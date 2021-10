La hiriente respuesta de Wanda Nara a China Suárez tras reconocer que Mauro Icardi le fue infiel con ella

Más información La tajante manera con la que Wanda Nara ha anunciado su ruptura definitiva con Mauro Icardi

''Otra familia más que te cargaste por zorra!'', son las palabras con las que Wanda Nara dejaba entrever que Mauro Icardi le había sido infiel. Un tajante mensaje que apuntaba que se refería a China Suárez pero del que, hasta entonces, esta última no se había pronunciado.

Pues bien, tras todo este huracán mediático, ahora la actriz ha hecho uso de sus Instagram Stories para romper su silencio a través de una extensa y detallada carta con la que se defiende de las acusaciones que le culpan de haber sido la responsable de la ruptura de la ya, de nuevo, pareja.

''Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática'', ha comenzado escribiendo, quien confiesa haberse mantenido al margen por varios motivos y, principalmente, ''por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo''.

''Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal. Donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer'', ha continuado explicando.

Suárez ha dado a entender que no es la primera vez que es engañada por un hombre que, posteriormente, guarda silencio cuando la polémica ya está servida. ''Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada'', ha dicho en referencia a la supuesta deslealtad que tal culebrón ha desatado.

"Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar'', un apunte que nos hace pensar que se refiere al duro mensaje de la bailarina que destapó todo el polémico pastel. ''El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados'', confirmando que tuvo un 'affaire' con el delantero del PSG, el cual, a continuación, ella misma narra cómo comenzó.

''Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos la mujeres'', a lo que añadía: ''Mientras tanto un montó de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación'', dejando constancia de que fue el deportista quien dio pie a la traición tras dar el primer paso.

Con respecto a las repercusiones que ha tenido toda esta historia, la modelo ha querido advertir que ''quienes estén con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística, serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mí''.

Para concluir su mensaje ha enviado unas palabras de agradecimiento a aquellas personas que le han brindado su apoyo, mientras que, como posdata, le ha lanzado un radical mensaje a sus 'haters': ''Y a todxs lxs que ‘cancelan´ gente, ¿están segurxs que están en condiciones de hacerlo?''.

Sin embargo, lejos de que el escándalo se haya zanjado después de que China se haya pronunciado, Wanda no ha querido quedarse callada y le ha contestado a la intérprete con unas palabras de lo más hirientes: ''De mi familia me encargo yo. De las putitas la vida misma'', ha escrito junto a un collage protagonizado por románticas imágenes junto al argentino.