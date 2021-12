"Acabo de experimentar una de las peores sensaciones", empezaba escribiendo en su cuenta de Instagram Hiba Abouk. Unas palabras que alertaron a sus seguidores y a sus seres queridos que leían atentos lo que relataba la mujer del futbolista marroquí Achraf Hakimi.

La intérprete se dirigía a Madrid para la celebración de los Premios Forqué desde París, su actual lugar de residencia con su marido y el hijo que nació el año pasado fruto de su relación. Tras el fichaje del jugador por el París Saint-Germain F. C, igual que ocurrió con Pilar Rubio y Sergio Ramos, la pareja vive entre Madrid y París, lo que hace que la futura mamá tenga que coger vuelos de forma habitual.

"La idea de no volver a ver a Amín se me hizo insoportable…" escribía la actriz al contar lo que le acababa de ocurrir en su último vuelo. "En ese momento sólo podía pensar en mi familia y en que había una posibilidad de no volverles a ver", continuaba en su publicación la actriz. Fue pensar en ellos lo que más aterrorizó a la intérprete en el momento en el que desviaron su avión en pleno vuelo, forzando un aterrizaje de emergencia, y aportando una única información: "Lo único que nos dijeron los azafatos fue que leyéramos las instrucciones de emergencia que se encontraban en el bolsillo del asiendo, y que, si había que evacuar el avión lo hiciéramos sin efectos personales".

El avión se había una hora por unos problemas técnicos, pero el viaje de la futura madre ya se había truncado antes. Nada más embarcar la actriz pidió ayuda a los azafatos para subir a la cabina su maleta, recibiendo esta una negativa y teniendo que ser apoyada por un pasajero que iba detrás de ella, quien le subió el equipaje amablemente: "Me quedé bastante helada con esa respuesta… ".

Cuando llegaron a Burdeos, lugar que habían elegido para el súbito descenso violento, recibieron el mensaje de no moverse hasta ser evacuados por los bomberos, pero sin aportar ninguna información que pudiera tranquilizar a los viajeros: "Lo primero que hice nada más pisar la Terminal fue ir al baño, cerrar la puerta y llorar para soltar de alguna manera todo el miedo y la tensión que había tenido en el cuerpo. Un cuerpo que ahora mismo tiene dos corazones y que hay que cuidar más que nunca".

"Tuve la sensación de que estábamos secuestrados", fue el pensamiento que invadió a todos los que llegaron a un nuevo aeropuerto sin contar con datos que les informaran de la situación y del plan b que llevarían a cabo: "Todo era absoluta incertidumbre. Familias enteras, con niños muy pequeños tirados por el suelo... Un panorama verdaderamente desolador. Al rato nos dicen que efectivamente ese avión no puede volver a viajar y que tendríamos que esperar a que viniera un siguiente vuelo de París para llevarnos a Madrid. Estimaban que la espera se pudiera alargar unas 4 horas, pero no podían confirmar nada...".

Hiba Abouk cuenta cómo fue la llega al aeropuerto

Hiba contaba cómo había llamado a su marido antes de coger su maleta y comenzar a andar por una terminal desconocida sin recibir ningún tipo de ayuda o atención por parte de los auxiliares de vuelo. "Ningún trabajador de la compañía se ofreció a acompañarme para mostrarme el camino, ni quizá la posibilidad de llevarme en un cochecito por aquello de estar embarazada y cargada con la maleta… NADA… La profesionalidad/humanidad brillaba por su ausencia", añadía la actriz frente al desagradable momento que acababa de vivir y que no iba mejorando.

Llegó a Madrid tras uno de los peores viajes de su vida y queriendo volver a París para refugiarse con su familia y olvidar la situación que había sufrido. "Acabo de aterrizar en Madrid, sana y salva y voy corriendo sin pasar siquiera por casa a cumplir con mi compromiso profesional", continuaba diciendo.

Hiba manifestaba lo afortunada que es de dedicarse a una profesión que le apasiona y no solo ha querido dirigirse a su familia, sino que también ha agradecido a sus seguidores el cariño que le brindan cada día. "Os leo a todos y vuestras palabras son un bálsamo. Reconforta saber que hay tanta buena gente. Gracias a todos mis seguidores, a mis amigos y a tantos que quiero y admiro. Os adoro 💖", publicaba junto a una foto de un corazón y un gracias horas después de haber vivido lo que fueron, "los peores 5 minutos de mi vida".

Con una circunstancia tan desafortunada la española ha querido añadir unas palabras inspiradoras para recordar que cada minuto cuenta y que siempre hay una parte buena en la vida que, en ocasiones, olvidamos ver, aunque siempre esté ahí. "Amad, mucho, sin mesura y expresarlo. Yo ahora os lo he dicho y os lo repito: os amo", terminaba diciendo.

