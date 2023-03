Hiba Abouk, tras el escándalo de su marido Achraf Hakimi: "Estoy en el presente y lo que pase mañana ni lo sé"

Fue a finales de febrero cuando el periódico Le Parisien sacó a la luz que Achraf Hakimi estaba siendo investigado por la Fiscalía de Nanterre (Francia) por presunta violación en su propio domicilio a una joven de 23 años.

Acusaciones sobre las que su mujer, Hiba Abouk, no se pronunció entonces pero tras las que tomó la decisión de eliminar de su perfil de Instagram una gran cantidad de imágenes en las que aparecía junto al lateral derecho del PSG.

Ahora, casi un mes después del escándalo público, la actriz ha hablado por primera vez tras todo el revuelo mediático en una entrevista concedida a la revista Instyle donde ha evitado nombrar a su marido.

La intérprete española de origen tunecino, que reside en París desde el fichaje del futbolista en el citado club francés, asegura que "los parisinos son algo grises como el tiempo que hace allí" y confiesa que echa mucho de menos Madrid, por lo que entre sus planes está el volver pronto. Una vida en la capital francesa sobre la que revela que gran parte de su día a día está dedicado a "la crianza de mis hijos".

Además, al preguntarle sobre cuáles son los valores que quiere transmitirles a Amín y Naím, de 3 y 1 año respectivamente, en un futuro, la madrileña lo tiene claro: "El respeto para todo, que sean leales y hagan las cosas con amor. Creo en la educación desde la empatía y la comprensión. Y gracias a ellos, yo también me conecto con esos valores; quiero darles ejemplo".

Hiba Abouk reconoce que sus pequeños le han hecho ser "mejor persona y más consciente del día a día, de los pequeños detalles" puesto que "no hay un momento puntual para tener un detalle con alguien" sino que "debemos hacerlo a diaro, cuidar de nuestro entorno con amor".

Ella es de vivir el presente, no imagina el futuro. "No lo pienso, soy muy de vivir el ahora" porque, "si pasamos la vida asustados por lo que nos traerá el futuro, ¿cuándo disfrutamos del presente?", reflexiona. La joven asevera que "lo que pase mañana ni lo sé" por lo que "me gusta fluir y vivir el aquí y ahora".