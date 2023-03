Gloria Camila aclara cómo se encuentra la abuela de su novio tras el secuestro y el robo que sufrió: "Está asustadilla"

Gloria Camila sorprendía hace unos días al revelar a través de sus redes sociales uno de los mayores sustos de su vida y la de su novio, David García. La abuela del joven, a la que la hija de Ortega Cano quiere como si fuese su propia abuela, sufría un secuestro en la localidad de San Sebastián de los Reyes, donde se encontraba visitando a su familia, ya que la anciana reside en Galicia, por parte de tres hombres.

Gloria Camila y su novio David García | Gtres

Los delincuentes la interceptaron, la subieron a un coche a la fuerza y después de robarle el teléfono móvil le obligaron a retirar 5000 euros del banco para entregárselos, dejándola abandonada y desubicada en Madrid.

"Estoy indignada con la vida, con la sociedad, con las malas personas, y llena de impotencia. Entiendo que haya necesidades, que la vida esté jodida, pero no entiendo que no haya humanidad ni sensibilidad, que no haya una capacidad de entender lo que está bien o está mal", se lamentaba Gloria, muy afectada.

Ahora, la hija de Rocío Jurado y su novio han reaparecido en una fiesta dedicada al mes de abril sevillano en Madrid y ha hablado de este delicado asunto, revelando cómo se encuentra la abuela de David: "Está bien, está asustadilla, asimilándolo todo. Está viendo todo y se está dando cuenta de la realidad y no sabe cómo ha podido hacer eso porque ella es incapaz de irse con cualquiera". "No sabemos si la drogaron con alguna sustancia que no deja rastro y te hace perder la memoria y la voluntad. Hay que tener cuidado con los ancianos porque son las personas más vulnerables, hay que cuidarles, son oro" explica.

Gloria Camila, en un evento en Madrid | Gtres

Quitando este susto tan grande del que todavía se están recuperando, Gloria reconoce que está en un gran momento, marcado por su decisión de estudiar la carrera de Derecho. "Estoy con ganas, estoy ilusionada, entusiasmada, con ganas de conocer la profesión y a ver qué tal, aunque luego igual me cuesta un poquito" desvela, asegurando que su padre está "muy contento" con este nuevo rumbo en su trayectoria tras alejarse de los medios de comunicación hace varios meses.

Con David, con el que derrochó complicidad en la fiesta, todo marcha a las mil maravillas como confiesa con una sonrisa: "La verdad es que estamos muy bien, hemos hecho un tándem muy guay, nos complementamos bien y creo que me aporta lo que necesito, un poco de estabilidad, relax, los pies en la tierra y luego yo a él le doy locura, vidilla, así que guay, hacemos un grupo guay".

Muy recuperada de los problemas de salud mental asegura que se encuentra "bien". "Creo que se me nota en la cara, tengo ganas de vivir la vida, de disfrutarla y estar con los que me aportan, estar a gusto, estar bien" apunta, revelando que la clave de su bienestar es "ir a terapia y con medicación, aprendiendo de las cosas, apartada de todo lo que no me hace bien".