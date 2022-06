José Ortega Cano, muy nervioso, pierde los papeles con su hija Gloria Camila tras enfadarse con la prensa

Hace siete días que Ana María Aldón hizo las maletas y puso rumbo a Cádiz tras abandonar el hogar en el que vive con José Ortega Cano. Y ahora, una semana después, se ha dejado ver en la ciudad andaluza en la que se ha refugiado desde entonces, guardando un silencio que alienta los rumores de una separación con el diestro.

Por su parte, el torero continúa con su día a día en Madrid, tratando de aparentar la máxima normalidad ante el posible distanciamiento con su mujer. Eso sí, al ser 'asaltado' por las cámaras de 'Europa Press', el viudo de Rocío Jurado ha estallado y no ha podido evitar perder los nervios al ser preguntado por los rumores de ruptura.

"¡No me molestes! ¡No me haga ninguna pregunta porque no me apetece!", ha expresado Ortega Cano al tratar de saber cómo se encuentra, sin siquiera llegar a preguntarle por el delicado momento sentimental que todo apunta a que atraviesa.

Presente en la incómoda situación ha estado su hija Gloria Camila, a quien se le ha visto tratando de poner paz al tenso momento, y quien se ha mostrado visiblemente molesta con la reacción de su padre ante la prensa: "Oye, papá", lamenta.

Unas palabras que, lejos de apaciguar la situación, han acrecentado el enfado del maestro, quien, cabreado, le ha contestado tajante con un "qué me dejes".

"Está perfecto, está bien", ha asegurado la televisiva, muy pendiente de su padre, al que ha tratado de tranquilizar en varias ocasiones, "papá...", antes de pedirle nerviosa a la prensa que dejase de grabar: "Oye ya".

