Violeta Mangriñán enseña su cuerpo 15 días después de dar a luz y reflexiona sobre ello: "También es un postparto real"

El 1 de febrero, Violeta Mangriñán dio la bienvenida a Gia, su segunda hija con Fabio Colloricchio. La influencer y creadora de contenido no dudó en compartir cada detalle del emotivo momento en sus redes sociales, una costumbre que mantuvo durante todo el embarazo. Violeta es transparente con sus seguidores, no oculta ni lo bueno ni lo malo.

A pesar de las críticas recibidas tras la rápida recuperación que mostró después del parto de Gala, su primogénita, Mangriñán ha decidido compartir cómo se siente físicamente apenas dos semanas después de dar a luz a la nueva integrante de la familia: "15 días postparto. Recuperarse rápido y bien también es un postparto REAL, igual de real que si es al contrario".

En una fotografía que ha generado diversas reacciones, se puede apreciar que su vientre está notoriamente plano y tonificado. Anticipándose a las críticas, Violeta ha recordado que este tipo de postpartos, aunque no sean usuales, también son normales y merecen respeto.

Más detalles sobre su recuperación

A pesar de conocer bien a sus seguidores y detractores, Violeta no desea que las críticas limiten su libertad de expresión y por eso ha compartido un segundo vistazo a su postparto, buscando derribar estereotipos y desmitificar la presión que enfrentan las madresen cuanto a la recuperación postparto.

En un valiente acto de sinceridad, la creadora de contenido ha compartido un video detallando más aspectos de su recuperación tras el parto: "Evidentemente, no estoy haciendo deporte y estoy comiendo incluso más que durante el embarazo, es absurdo sentir que he de justificarme, pero lamentablemente es así. Con Gala tuve menos tripa que con Gia, me recuperé rápido y al mostrarlo me llovieron las críticas".

"Estas semanas atrás, cuando compartía la supertripa, todo era empatía y sororidad, veremos ahora", ha añadido.

Muestras de apoyo hacia Violeta

En respuesta a las muestras de apoyo y empatía que ha recibido en esta ocasión, Violeta ha compartido algunos mensajes en sus historias de Instagram. "¡Pues claro! Me pasó igual y no me atreví a compartirlo en redes por los comentarios que sabía que iba a recibir. Y esto TAMBIÉN ES NORMAL", le ha contestado una usuaria.

Esta situación invita a pensar que, así como no criticamos a alguien por tener mala suerte en algún aspecto, tampoco deberíamos hacerlo cuando nos genera envidia. Cada individuo es único y experimenta cada etapa de la vida de manera singular. La apertura de Violeta Mangriñán sobre su postparto busca romper con estigmas y fomentar la aceptación de las distintas realidades que rodean la maternidad.