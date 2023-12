Gisela desvela que está ingresada por un cólico nefrítico en pleno embarazo: "Se pasa muy mal, es muy doloroso"

Gisela ha buscado quedarse embarazada varias veces, tanto de forma natural como por fecundación in vitro, un duro proceso en el que ha sufrido dos abortos. La cantante nunca ha perdido la esperanza y ha conseguido quedarse embarazada junto a su pareja, José Ángel Ortega, después de un largo camino recorrido para conseguirlo.

En el tercer trimestre de su embarazo, la actriz ha sufrido un dolor intenso en los riñones. Esta es la causa por la que ha tenido que ir de urgencia al hospital, en el que ha estado ingresada varios días, donde le han hecho pruebas para descubrir qué es lo que le había sucedido. Tras la preocupación, la cantante ha actualizado su estado de salud en la red.

Desde el hospital -y ya sin el pijama reglamentario- ha desvelado que tiene una piedra en el riñón en pleno embarazo: "Sigo ingresada. Estoy pasando un proceso de cólico nefrítico, una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera".

Gisela ha actualizado su estado de salud tras acudir al hospital de urgencia por un dolor de riñones | Instagram

El cólico nefrítico es un dolor fuerte a la altura del riñón o de las vías urinarias debido a la presencia de una piedra o cálculo renal. Esto provoca que la orina no avance a lo largo de la vía urinaria, sino que queda retenida, lo que desencadena un cuadro de dolor.

Gisela ha asegurado que no se encuentra bien y que esta situación es complicada debido a su embarazo, ya que no pueden ofrecerle la misma medicación que a otros pacientes: "Como estoy embarazada, el cuadro se complica un poco. Se pasa muy mal y es muy doloroso. Estando embarazada no te pueden medicar como a cualquier otra persona que pasa por este cuadro".

Gisela, en una gala benéfica | Gtres

Aún así, la cantante ha relajado a sus seguidores contándoles que en el hospital está en buenas manos y a salvo: "Aquí estoy bien controlada y muy bien cuidada y medicada. Dentro de todo, estoy bien, gracias a todos los que os habéis preocupado por mi".

Ahora, la actriz tiene que esperar a expulsar la piedra del riñón para empezar a recuperarse y así continuar felizmente con su deseado embarazo.