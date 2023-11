Naim Thomas, muy feliz por el embarazo de Gisela: "Se ha enfrentado a cosas duras en la vida"

Naim Thomas ha vuelto a demostrar la gran amistad que le une a Gisela. Tras conocerse el embarazo de la cantante y los problemas que ha tenido que superar para poder alcanzar su sueño de convertirse en madre, Naim ha compartido con la prensa la enorme felicidad que siente por su amiga.

Naim Thomas y Gisela actuando sobre el escenario | Gtres

El artista ha concedido unos minutos a la prensa durante el estreno del musical BAILO, BAILO, basado en la aclamada película EXPLOTA EXPLOTA e inspirado en la vida de Raffaella Carrá, donde participa con un papel "breve pero que marca mucho". Además de contar cómo está siendo su experiencia dando vida a Jordi, Naim ha hablado sobre el embarazo de Gisela.

Naim Thomas, en el estreno del musical 'Bailo, Bailo' | Gtres

El cantante ha reconocido que ya sabía desde hace tiempo la gran noticia: "Yo llevo trabajando con ella 3 años seguidos y yo sabía todo lo que pasaba, no todo quizás pero sí parte me alegro muchísimo". "Estoy seguro que va a ser el niño más feliz del mundo porque es muy deseado por parte de José y por parte de ella", reconoce.

Además, Naim asegura que Gisela está "estupenda": "Ya lo estaba, estaba en un momento increíble antes, imagínate ahora hablé con ella ayer y estaba muy feliz".

El cantante también se ha mostrado así de orgulloso por su amiga que además de anunciar su embarazo, contaba los obstáculos a los que se ha enfrentado para conseguirlo dando así visibilidad a los problemas de fertilidad que cada vez son más comunes: "Gisela es una tía muy valiente, vosotros no la conocéis pero los que tenemos el gusto y el honor de conocerla sabemos que se ha enfrentado a cosas duras en la vida y que para mí es alguien que no solo admiro en las tablas, quizás soy el que más ha trabajado con ella, el que más día a día ha estado de todos los compañeros y solo decir que soy enormemente feliz por ella".

Sobre lo que también se ha pronunciado ha sido sobre la futura boda de Nuria Fergó, y aunque reconoce que no le ha invitado al enlace, no existe ningún problema entre ellos: "No me ha invitado, tampoco pasa nada yo a Nuria a quiero muchísimo, no invité a nadie a mi boda, fue muy íntima por otras causas, también mi boda fue muy íntima, yo creo que si no me invitan a la boda no me hacen un feo igual me hacen un favor".