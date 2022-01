La foto de Tamara Falcó de fiesta con Íñigo Onieva y su cuñada sin mascarillas

Las redes sociales le han jugado una mala pasada a la marquesa de Griñón Tamara Falcó. La joven publicaba el pasado fin de semana una instantánea en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su novio Íñigo Onieva y a su cuñada Alejandra Onieva en una fiesta en la que parecen estar pasándolo en grande.

La fiesta tuvo lugar en el 'LuLa cLub', un local de ocio nocturno situado en el centro de Madrid, que Íñigo dirige desde hace apenas unos meses. Sin embargo, había algo que no cuadraba en esa fotografía, y los seguidores en redes sociales de Tamara se han dado cuenta de que estaban sin mascarilla.

En la instantánea en blanco y negro publicada por la marquesa de Griñón, aparecen los tres pasándolo en grande rodeado de un montón de gente, pero sin mascarilla, cosa que a día de hoy, es obligatoria debido a la Covid-19, aunque son muchas las personas que se saltan esta norma en el interior de los locales.

Los seguidores de la hija de Isabel Preysler no han dudado en escribir algún comentario negativo en la publicación de Tamara: "Sin mascarilla ni distancia de seguridad. Bravo"; "Qué poco cuidado con el covid. Si te vas de fiestas por lo menos no lo publiques .ya que en Madrid hay libertad"; "Estáis divinas, pero las mascarillas y distancias?"; "Aunque muchos lo hayamos pasado y además seamos jóvenes y sanos, una imagen así no corresponde.. y mira qué me cae bien..."; "Me gusta tu cuenta, pero podrías tener un poquito más de cuidado con lo que pones. ¡Hay gente que lo está pasando muy mal simplemente por los contagios de los demás!"; "Esta foto no es de recibo por muchas muchas razones que no voy a numerar".

Es cierto que no es la primera vez que Falcó no cumple con las normas de seguridad de la Covid-19. En alguna ocasión se la ha pillado saltándose el confinamiento en pleno Estado de Alarma, escapándose para ver a su actual pareja Onieva.

