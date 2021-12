Laura Escanes se sincera sobre el acoso en redes sociales

La influencer Laura Escanes, de 25 años, ha decidido escribir un pequeño texto sobre el ciberacoso, publicándolo en las historias de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1,6 millones de 'followers', con el fin de concienciar y hacer una petición de empatía a todos sus seguidores y en especial a los 'haters', contando lo complicado que es ser un personaje público en este aspecto, debido a la exposición a la que deben someterse y consecuentemente a los comentarios que reciben en base a esto.

Comenzaba manifestando enfadada: "Y lo repulsivo y asqueroso que me parece el acoso y odio en redes sociales, foros y mierdas. Todo con la excusa de la libertad de expresión y el 'es un personaje público y es a lo que se expone'".

Seguidamente enumeraba los comentaros que recibía en su día a día y todo por lo que pasa mientras se por su cabeza mientras ella se mantiene en silencio: "Las faltas de respeto, los insultos, mentiras y acusaciones... es una falta de empatía que no puedo entender. A veces me dan ganas de decir 4 cosas bien claras, pero luego, muy a mi pesar, me doy cuenta que no conseguiré nada. Es más, conseguiría lo que quieren todas esas 'personas'".

"Veo estas noticias y pierdo la esperanza de crear un espacio seguro en redes sociales", refiriéndose a la muerte de Verónica Forqué y las especulaciones sobre si los ciberacosadores han impulsado y han sido partícipes de que la ganadora de 4 Goyas se haya quitado la vida recientemente.

"Nunca sabes por lo que está pasando la otra persona. Estoy harta de leer mentiras, de intentar no leer porque sé que duelen y tener que encontrarmelas en mis mensajes directos, en mensajes de Tik Tok, en mails y en comentarios. Podemos intentar evitar leer esas cosas, pero es imposible. La responsabilidad no es nuestra por leerlo. Es de quien lo escribe y hace daño sabiendo que está haciendo daño", continuaba explicando e incluyendo su situación personal y su experiencia como personaje público.

Para terminar, concluye pidiendo empatía y comprensión: "Recapacitemos un poco con los mensajes que enviamos en internet y redes sociales. Solo un poco. No hagas lo que no te gustaría que recibieran tus hijos, hermanos, padres. No hagas lo que no te gustaría recibir a ti. Un poco de empatía".

