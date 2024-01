Fernando Tejero se despide para siempre de su perra Pepa: "De los seres que más he querido y querré en mi vida"

Una triste noticia ha empañado el inicio del año de Fernando Tejero. Bien es sabido por todo aquel que sigue sus pasos en la red que el actor comparte vida con tres perros a los que adora y por los que, en alguna ocasión, ha rechazado trabajos. Sin embargo, uno de ellos ha fallecido y ha sido él mismo el que lo ha compartido en sus redes sociales, dedicándole una emotiva carta como agradecimiento a estos 13 años que ha pasado junto a él.

"El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer, mi amor, mi Pepa, y te extraño como te amo… infinito", ha escrito junto a una fotografía de la perrita. Con este último adiós, Fernando ha querido recordar cada momento junto a ella desde el primer día que pasó a formar parte de su casa y, sobre todo, de su vida: "Sin duda has hecho que los 13 años que hemos pasado juntos hayan sido mejores que si no hubieses estado. Nunca se irán de mí ni tu amor, ni tus lametones, ni las noches durmiendo a tu lado, ni tus miradas… todo esto se queda conmigo para siempre".

Durante una entrevista con Nuria Roca, el actor confesó que había rechazado papeles en la televisión por no poder llevarse consigo a sus perras. Con un amor inmenso hacia estos compañeros de vida, Fernando ha dejado constancia del vacío que se queda en su corazón tras esta pérdida: "De los seres que más he querido y querré en mi vida. Me queda un camino difícil echándote de menos… muchísimo".

Además, ha confesado que se queda "repleto de amor" y orgulloso de haber sido el compañero que Pepa se merecía. Tras dar las gracias a su perra por el cariño incondicional, ha expresado su deseo de volver a juntarse con ella en otra vida: "Mientras tanto, seguimos aquí viviendo tu recuerdo cada segundo. Sé que tengo que quedarme con lo hermoso que vivimos, pero ahora la angustia me ahoga".

Desde el primer día que Fernando Tejero aterrizó en las redes sociales, ha querido compartir casos de abandono de animales, mascotas que buscan familia en protectora y, por supuesto, su propia experiencia con estos incomparables compañeros de vida. Hoy se despide de Pepa, pero sus palabras han dejado constancia de todo el amor hacia los animales que aún le queda por dar: "Vuela alto mi niña".