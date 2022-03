"No nos damos cuenta, pero las cifras de personas que se suicidan son muy altas", ha dicho tajante Fernando Tejero. Unas palabras que se apoyan en los datos recogidos en los últimos años y que se han visto incrementados tras la llegada de la pandemia y el confinamiento. La salud mental es cada vez un tema más tratado gracias a las personas que se ponen ante los focos y los micrófonos para contar sus historias y demostrar que la ansiedad, la depresión y los problemas mentales son igual de importantes que otras patologías.

Hace unas semanas Dani Martín hablaba sobre su vida, su carrera y su salud. Una confesión que hizo que otros muchos dieran el paso y se pronunciaran para sacar a la luz lo que habían tenido que vivir y cómo habían logrado superar sus diagnósticos. Cada vez son más las caras conocidas que se atreven a hablar de ello y animan a mucha gente a pedir ayuda. Una ayuda que si no llega a tiempo, puede acabar en tragedia.

Tamara Gorro es otro ejemplo de aquellos valientes que comparten lo que les ocurre e intentan ser los que rompan con este tabú. Un tema que durante años se ha evitado tratar y del que ahora también habla el actor Fernando Tejero. Desde la sinceridad y abriéndose en canal, el artista ha querido confesar cómo ha sido ese capítulo de su vida en el que entró en juego la depresión.

Por medio de una entrevista concedida a '20 minutos', Fernando Tejero ha hablado claro, largo y tendido. Con honestidad ha reivindicado la importancia de no dejarlo pasar y que, gracias a darle importancia, atraviesa actualmente un muy buen momento de su vida tras padecer durante años esa depresión que ha calificado como "prisión" y de la que afirma que ha "conseguido salir".

"Yo, que no había hecho deporte nunca, acabé enamorado de él", ha revelado ante el medio mencionado tras explicar que ha sido la terapia, sus seres queridos y el deporte lo que le han ayudado a cerrar ese capítulo de su vida. Un capitulo que se le resistía y cuyas páginas eran más o menos pesadas, como sus días en los que ha confesado que "me costaba levantarme de la cama, era incapaz de salir de ella".

La ayuda profesional fue un gran apoyo, al igual que sus amigos, a quienes ha tenido muy cerca, manifestando también que su familia no ha tenido tanta presencia en ese momento diciendo que le "hubiese gustado tener más confianza" con ella para poder abordar la depresión de un modo diverso.

El actor ha recordado lo que le costó recurrir a psicólogos que le trataran, algo que muchos famosos también han reconocido. "La primera vez que acudí al psiquiatra me preguntaba si estaba loco o qué pensaría la gente de mí", añadía el actor antes de afirmar que se había medicado y que es importante dar voz a estos temas porque de este modo se puede ayudar a otras muchas personas que pasan por la misma situación, ya que, como él ha dicho rotundo, "nadie está a salvo".

"Es fundamental para ayudar a la gente que lo necesita", anunciaba Fernando Tejero refiriéndose a la salud mental como una "epidemia silenciosa" que llega sin avisar por lo que es necesario reconocerla y pedir ayuda como hizo él, aunque también ha querido hacer eco de esas personas que no tienen a su alcance la facilidad que ha tenido él mismo para solicitar un tratamiento.

"Yo he pasado por una depresión muy grande y afortunadamente me puedo pagar un psicólogo", denunciando la importancia de la salud pública para que todos, sin importar el dónde o el cuándo tengan las misma posibilidades que ha tenido y la suerte para decir que "lo he superado".

Seguro que te interesa...

Angy Fernández habla de la depresión que padeció y cómo le ha afectado la muerte de Verónica Forqué