Famosos que conoces y no te esperabas que tuvieran TikTok

A pesar de tener una vida pública, los famosos también apuestan por sumarse a las modas y crearse perfiles en todo tipo de redes sociales. TikTok, la plataforma dedicada a generar videos y contenidos de lo más variados, no podía ser menos: está llena de rostros conocidos. Te contamos para qué usan esta red social algunos de ellos.

Paula Echevarría

Son muchas las famosas españolas que han hecho el salto más allá de Instagram. La actriz, bajo el usuario @pau_eche, nos entretiene con vídeos donde aparece bailando o versionando alguno de los sonidos más populares de la plataforma. En su caso, la cantidad de seguidores también va muy acorde con sus fans televisivos, reuniendo cerca de 250 mil.

Will Smith

Aunque estemos acostumbrados a verle en la gran pantalla, el famosísimo actor también quiere formar parte de la pequeña en su tiempo libre. Smith (@willsmith), galardonado varias veces como mejor actor, también forma parte de la plataforma china.

En ella, también ha conseguido tener millones de fans, albergando más de 67 millones de seguidores. Sus followers se deleitan viendo al Will más gracioso y divertido en situaciones anecdóticas: dándole de comer a una jirafa o asistiendo a actos importantes.

Rosalía

No podía ser menos. La cantante internacional (@rosalia) más escuchada del momento tenía que formar parte de ese mundo. Aunque brilla por su naturalidad, esta la explota de forma considerable en la plataforma. Sus publicaciones más recientes se han centrado en promocionar su último disco, con las que ha ido generando expectativas a sus seguidores antes de su lanzamiento, publicando letras de canciones o la portada del mismo.

Roberto Leal

El presentador español también ha decidido volcar su desparpajo en el mundo digital bajo el usuario @robertoleal_g. Lo podemos ver junto a otros famosos llevando a cabo algunos de los retos más populares o junto a su perrita Pepa. Se unió a la plataforma en 2020 y a día de hoy, reúne cerca de 275 mil seguidores.

Gloria Gaynor

Ella es la definición de que la edad no debe ser nunca un impedimento para introducirnos a las nuevas tecnologías. Aunque su tema ''I will survive'' nunca pasará desapercibido, ahora ella es la que no lo hace en TikTok. Bailando, cantando y riendo, Gaynor (@gloriagaynor) se muestra de lo más natural ante sus casi 85 mil seguidores.

Ibai Llanos

El streamer más conocido y popular ha conseguido tener millones de seguidores en todas las plataformas en las que está presente. En TikTok, con el usuario @ibaillanos, ya ha conseguido casi 9 millones de followers. Sus intervenciones siguen en su misma línea cómica, mostrando algunos de los momentos más icónicos de los proyectos en los que participa o comentando aspectos futbolísticos.

