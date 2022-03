Laura Escanes revoluciona Instagram con un top semitransparente y nada debajo

Laura Escanes es una de las influencers más populares de nuestro país, y en parte es porque se atreve con todo. Sabe cómo llevar sus fotografías al límite, y además, se esfuerza en normalizar cosas de las que nadie habla.

Un ejemplo de ello fue cuando se realizó una intervención para eliminar las molestias hemorroides que tenía desde el parto de su hija Roma. Muchos de sus seguidores le agradecieron sinceramente su valentía por tratar el tema.

Ahora, Laura Escanes ha esquivado la censura de Instagram en su última foto y además, ha abierto debate en los comentarios: ¿A favor o en contra del sujetador?

Juega con las transparencias

Laura Escanes se encuentra muy a gusto con su cuerpo, y le encanta sentirse sexy. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones subiendo fotos en lencería que han dejado a todo el mundo con la boca abierta.

Pero en esta ocasión, ha decidido lucir un top blanco semitransparente sin sujetador, con el que se insinúan sus pezones. Para evitar la censura de Instagram ha recurrido a la estrategia de colocar unos simpáticos emojis encima, pero solo en las historias.

Como era de esperar, la influencer ha revolucionado Instagram, y muchos han dejado su comentario, abriendo el debate de si es necesario realmente llevar sujetador. Muchas de sus seguidoras le han dado las gracias por normalizar este tema: "Me encanta que se muestre sin sujetador porque parece que tenemos que llevarlo sí o sí, y debería de perderse la vergüenza a no usarlo si no quieres" dijo una usuaria.

También hubo personas que dejaron comentarios menos positivos, pero es algo a lo que Laura Escanes está, desgraciadamente, muy acostumbrada. Sin embargo, sabe de sobra que ella está por encima de los haters porque, tal y como dijo en comentarios, "soy una motomami" como Rosalía.

