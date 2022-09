Fabiola Martínez confiesa cómo reaccionaría si Bertín Osborne rehiciese su vida con otra mujer

En el mes de enero de 2021 conocimos una inesperada noticia: Bertín Osborne y Fabiola Martínez habían decidido separarse tras más de 20 años juntos, 15 de matrimonio.

La modelo venezolana y el presentador y cantante son padres de dos hijos en común, Kike, de catorce años, y Carlos, de doce. Por ellos, la famosa expareja mantiene una estupenda relación. Y es que sus dos hijos, son lo más importante.

Este miércoles, Fabiola acudía a un evento de moda organizado por la revista YoDona en Madrid, junto a otras marcas, y allí dedicaba unos minutos a hablar con la prensa.

La modelo ha hablado de cómo sus hijos han pasado el verano junto a su padre, y de la buena relación que mantiene con las hijas de Bertín: "Fenomenal en Sevilla en el campo disfrutando con su padre. He estado un tiempo con los críos y Kike con su papá y luego se ha ido Carlos con su papá, él durante el año no les puede ver tanto y así he podido descansar yo un poco es una forma de repartirnos", confiesa. Y respecto a la relación que mantiene ahora con las hijas de Bertín, confiesa: "Muy bien El nacimiento de Micaela No nos vemos tanto por nos mensajeamos mucho gracias a Dios, muy bien".

¿Cómo se tomaría que Bertín Osborne rehiciese su vida?

Sobre lo que también se ha pronunciado Fabiola es a cómo reaccionaría si se enterase de que Bertín ha rehecho su vida con otra mujer: "Me alegraré un montón". ¿Cree que se lo diría a ella primero? "No lo sé es una pregunta que hay que hacérsela a él no sé, él no me tiene que pedir autorización, si me lo dice es porque tiene claro que es una relación estable que es alguien para él importante y si es así estaré feliz y para mí será importante también". Y añade: "Hay que buscar la armonía y que esa persona esté cómoda y se sienta en familia, claro que sí".

Unas sinceras declaraciones donde ha dejado claro que lo que tiene seguro es que ella tiene la puerta cerrada a una posible reconciliación.

