Eugenia Osborne, sorprendida con el cuerpazo de su padre Bertín a los 70 años: "Estamos todos alucinando"

El nombre de Bertín Osborne vuelve a estar en boca de todos. Y no por su polémica con Gabriela Guillén, sino por el cuerpo que ha lucido a sus 70 años y que ha sorprendido hasta a sus hijas. Así ha reaccionado Eugenia Osborne.

"Estamos todos alucinando, mis hermanas las primeras", ha sido lo primero que ha dicho a las cámaras de Europa Press tras ver esa portada de la revista Semana en la que se ve al cantante luciendo cuerpo atlético en unos días de desconexión.

Un físico a sus 70 años que hasta sus hijas lo envidian. "Deseando haberlo heredado", ha confesado Eugenia. Y es que, el concursante de Tu Cara Me Suena está desafiando al tiempo: "Se lo dijimos hace dos semanas, en plan: ¿qué estás haciendo que estás mejor que hace cinco años?".

De momento, no sabemos el secreto de la juventud eterna y cuerpazo de Bertín, pero lo que podemos asegurar es que está viviendo uno de sus mejores momentos. Pero, más allá de su físico, lo que también ha llamado especialmente la atención ha sido la compañía con la que ha disfrutado de esta escapada en barco.

Eugenia Osborne volviendo de un evento | Europa Press

Como ha revelado la revista, se trata de una mujer que se llama Lali, pero de la que no han trascendido más detalles. "No sé. No he visto nada", ha respondido Eugenia a la pregunta de quién es esta misteriosa mujer, subrayando que es su padre y que no suele hablar de estas cosas con él.

Eso sí, confesando que le sorprendería que tuviera una nueva ilusión. "Me sorprendería porque lo veo muy complicado. No lo veo con ganas de tener nada serio. Amiga sí, pero algo así más que nos vaya a presentar no creo", ha sentenciado.

¿Está Bertín Osborne de nuevo enamorado o solo disfrutando de su soltería? Sea como fuere, lo que está claro es que ha vuelto a ser noticia, esta vez por su aspecto físico, que ha impresionado a todos.