Eugenia Martínez de Irujo cuenta qué le ocurrió en el concierto de Bruce Springsteen: "Me escondí"

Como buena amante del arte y de la música, Eugenia Martínez de Irujo era una de las invitadas al concierto que Marina Carmona, la hija de Antonio Carmona, ofrecía este domingo en Madrid para presentar su primer álbum de estudio, Mi Identidad.

Antonio Carmona junto a su mujer, Mariola Orellana, y sus hijas Marina y Lucía | Gtres

Allí, antes de entrar al concierto, la duquesa de Montoro ofreció unos minutos a los medios de comunicación. Y siempre tan simpática y cercana como de costumbre, la hija de la duquesa de Alba contaba qué fue lo que le ocurrió en el concierto de Bruce Springsteen. El cantante ofreció un espectáculo en Madrid el pasado 14 de junio.

"Cuando terminó, me escondí a ver si me podía sacar a la salida, que me hacía mucha ilusión. Me echaron como cuatro veces y ya desistí. Me dio mucha rabia", contaba Eugenia divertida ante las cámaras.

Eugenia Martínez de Irujo, en un concierto en Madrid | Gtres

Unas declaraciones donde, una vez más, demostró lo mucho que le gustan los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, y lo mucho que les admira: "Yo los admiro absolutamente, tanto al rey como a la reina. Me parecen admiración absoluta, un diez".