Elsa Pataky cumple 50 años: constancia, fuerza y Método Noruego para mantenerse en forma

Este 18 de julio toca felicitar a una de las actrices y modelos más conocidas de nuestro país y con mayor proyección internacional: Elsa Pataky cumple 50 años. Aprovechando esta ocasión especial, vamos a fijarnos en un aspecto al cual le da mucha importancia en su vida, como es el cuidado de su cuerpo y su mente.

Hace mucho tiempo que Elsa sigue desde Australia un estilo de vida más pausado, en contacto con la naturaleza y marcado por el deporte, el ejercicio físico, la alimentación saludable y el bienestar. Una filosofía de vida que le ayuda a cuidarse y no duda en compartirla con sus seguidores en redes sociales o a través de diferentes entrevistas siempre que tiene ocasión.

El secreto de Elsa para crear un hábito saludable es dejar a un lado las dietas milagro y los entrenamientos imposibles para centrarse, sobre todo, en la constancia -que ha ido adquiriendo desde muy joven- y en un plan que va adaptando a las necesidades de cada etapa vital y le permite mantenerse fuerte, activa y saludable.

La constancia, su verdadero entrenamiento

Siempre se ha rodeado de gente muy deportista -incluido su marido, Chris Hemsworth- tal y como ella explicaba en una entrevista a Womens Health. Desde los 18 años no ha dejado de hacer ejercicio e incluso confiesa que durante un tiempo se obsesionó con las atletas de las olimpiadas porque tenían un cuerpo musculoso al que aspiraba.

Para ella, ser constante es vital; por ello, su rutina consiste en entrenar cada día durante veinte minutos. "Es una forma de vida", aseguró en un acto de la marca Biotherm de la cual es embajadora.

Se define como una persona muy activa y prueba de ello es que, hasta viajando, no puede dejar de entrenar. "Cuando me voy de viaje llevo gomas, siempre en mi maleta llevo las gomas", dijo a Womens Health.

Firme defensora del entrenamiento de fuerza

A lo largo de los años ha ido probando varios deportes y disciplinas como, por ejemplo, yoga o pilates. Pero, sin duda, lo que más le apasiona son las pesas y el entrenamiento de fuerza. Como comentó en el citado medio, "es algo que las mujeres en general tenemos mucho miedo porque creemos que va a ponernos con mucho músculo, pero el músculo es el nuevo antiaging". Además de las pesas, practica ejercicios con TRX, pilates reformer y ejercicios de estabilidad.

Reconoce que no es muy fan del cardio, pero lo ha incorporado para hacer su rutina más completa. Lo hace a través del llamado Método Noruego 4X4.

¿Qué es el Método Noruego 4X4 que practica Elsa Pataky?

Su nombre original es Norwegian Interval Training y es un protocolo de entrenamiento para mejorar la capacidad del organismo para captar y utilizar oxígeno durante el ejercicio. Elsa afirma que dedica dos o tres días a la semana a ello.

La sesión suele durar unos 40 minutos y se estructura en cinco pasos: