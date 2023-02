El espectacular posado al natural de Kendall Jenner en plataformas XXL con el que adelanta la primavera

Los seguidores de Kendall Jenner habrán comprobado que la modelo es asidua a compartir sus looks y las marcas de moda que la patrocinan. Así, la hija de Kris Jenner acumula millones de 'me gusta' con cada publicación y está a las puertas del top 10 de personas más seguidas en Instagram con 276 millones de fans.

Uno de sus últimos post ha atraído todas las miradas al posar sin nada de ropa y con unas botas de plataforma XXL que han dado mucho que hablar y que ha sido una de las tendencias más seguidas por las famosas, como el caso de Rosalía.

La influencer lo ha hecho para la marca Marc Jacobs en un adelanto de la campaña de primavera y las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Esta no es la primera vez que Kendall Jenner desafía a la censura de Instagram y aparece sin nada de ropa.

La lucha contra la ansiedad de Kendall Jenner

A pesar de su imagen por redes sociales, la estrella de las Kardashian tiene muchos problemas relacionados con la ansiedad, hecho del que está acostumbrada a hablar. En el reality de sus hermanas dijo que quería "vivir en una granja de Wyoming con un montón de animales".

Y es que, la modelo se quejó de los innumerables comentarios de odio que recibe por todas partes: "Todo lo que hago recibe comentarios de odio. Podría estar andando en la calle sin hacer absolutamente nada y siempre alguien tiene algo malo que decir. Se me percibe como que soy mala persona. Creo que lo que más me duele es que la gente piense que soy una chica mala. Porque no es el caso. Me resulta molesto que se cuestione mi carácter. Y si la gente me conociera...".

Asimismo, reveló que sufre ansiedad cuando se encuentra en sitios rodeada de mucha gente, situación, por otra parte, muy común en su día a día.