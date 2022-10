Kendall Jenner confiesa qué es lo que le produce mucha ansiedad

No es la primera vez que Kendall Jenner habla abiertamente sobre sus problemas de ansiedad. En diferentes momentos del reality que protagoniza junto a sus hermanas, 'Keeping Up With The Kardashians', hemos escuchado como la modelo relataba los ataques de ansiedad que sufre desde adolescente.

En uno de los episodios más recientes del programa, Jenner ha compartido un viaje de trabajo con Hailey Bieber y Justine Skye. Entre sus conversaciones, Kendall ha hecho unas sobrecogedoras revelaciones sobre cómo se encuentra su estado emocional. Te lo contamos todo.

Kendall Jenner quiere irse a vivir al campo

"Quiero estar en una granja en Wyoming con un montón de animales", ha dicho la modelo con angustia después de hablar largo y tendido sobre la ansiedad que padece.

Este deseo está motivado por diferentes circunstancias. Por un lado, la modelo se queja de los innumerables comentarios de odio que recibe por todas partes, en los que se pone en duda a su persona:

"Todo lo que hago recibe comentarios de odio. Podría estar andando en la calle sin hacer absolutamente nada y siempre alguien tiene algo malo que decir. Se me percibe como que soy mala persona. Creo que lo que más me duele es que la gente piense que soy una chica mala. Porque no es el caso. Me resulta molesto que se cuestione mi carácter. Y si la gente me conociera...", compartía con sus amigos.

Además de no llevar bien la crítica mediática y social, Kendall también confiesa que le entra ansiedad cuando se encuentra en sitios rodeada de mucha gente. Hecho habitual en su agenda social con la asistencia a eventos y fiestas. Dentro de este contexto, Kendall expresaba sus ganas de irse a vivir a una granja: "Ahí es donde realmente quiero estar".

El precio de la fama

Con todo, parece que Kendall Jenner no lleva muy bien el hecho de lidiar con los gafes de la fama. Lo que está claro es que uno de los precios de la fama es estar en el punto de mira, tanto para las buenas, como para las malas críticas (e incluso el odio). Por otro lado, su agenda como modelo y también como celebrity mundial implican, necesariamente, acudir a eventos en los que ella sea el centro de atención.

Una lucha eterna contra la ansiedad

Lo cierto es que la ansiedad no es nada nuevo en la vida de Kendall Jenner. La del clan Kardashian ha comentado varias veces en su reality show que es un problema que sufre desde la adolescencia. Durante estos ataques, Jenner confiesa experimentar ataques de pánico o sensación de asfixia. Pero el programa de las Kardashian no es el único canal que ha utilizado Kendall para hablar sobre su ansiedad.

En una ocasión, publicó en su Instagram un vídeo en el que se visualizaba el jardín de su casa y no se escuchaba nada más que el sonido del agua caer de la fuente. El post iba acompañado del siguiente mensaje:

"Mi ansiedad (especialmente la ansiedad social) ha estado a 100 últimamente. He llegado a un punto en el que no me siento mal por ello. Amo mi espacio y mi tiempo a solas. Estoy encontrando maneras de ayudarme a empezar el día con una mentalidad más tranquila y positiva".

Seguidamente, la modelo escribió una serie de rutinas a las que ella acude para calmar los ataques. Por ejemplo, trabajar en su jardín, tomar el sol, tomar un té mientras practica respiraciones profundas, etcétera.

Esta publicación de Kendall fue muy aplaudida por sus followers, no solo por compartir trucos útiles y fáciles para aquellos que padecen ansiedad, sino también por hablar sin tapujos sobre la salud mental, como ya han hecho otras celebrities como Selena Gómez.