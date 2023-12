El enigmático mensaje de Vicky Martín Berrocal, ¿enamorada de nuevo?: "No vale de nada seguir negando lo evidente"

La vida amorosa de Vicky Martín Berrocal sigue siendo un auténtico misterio. Fue a principios de año cuando la diseñadora anunció su ruptura con Joao Viegas tras tres años juntos. Desde entonces, no se ha conocido otro hombre que ocupe su corazón, aunque su último mensaje en la red ha sembrado la duda.

La empresaria ha compartido un texto que habla del amor, de la amistad y de la esencia de la vida en general: "He aprendido que los amores pueden llegar por sorpresa o terminar en una noche. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos y que, por el contrario, un desconocido puede volverse alguien inseparable".

El enigmático mensaje de Vicky Martín Berrocal | Instagram

Además, Vicky ha expresado que todo termina y que todo aquel que tiene un propósito, si lo sigue lo logra: "Que el que arriesga no pierde, y que el que no gana". Ha subrayado que cuando quieres a una persona tienes que luchar por conservarla y que no tienes que esperar para luchar por ella mañana, porque tal vez mañana no esté.

Y, para finalizar, la diseñadora ha terminado el texto con unas enigmáticas palabras que han dejado en duda si vuelve a estar enamorada: "Y, sobre todo, he aprendido que no vale de nada seguir negando lo evidente".

Una frase que ha vuelto a compartir minutos después junto a una fotografía suya en la que la felicidad ha sido la gran protagonista. ¿Vuelve a estar Vicky Martín Berrocal enamorada de nuevo?

De momento, ella no ha querido desvelar más detalles de este misterioso mensaje, pero si algún día un hombre llega a su corazón, ella misma ha querido dejar claro en su propio podcast los requisitos que tiene que cumplir: "Yo quiero un compañero, un hombre con todas las letras, en mayúsculas. Un tío que no tenga miedo, que se vista por los pies. Que no le tenga miedo al compromiso, que sea honesto, leal, legal…".