El emotivo mensaje con el que José Luis Martínez Almeida ha confirmado su boda con Teresa Urquijo: "Me ha dicho sí"

Este 2024 será un gran año, al menos para ellos: José Luis Martínez Almeida y su pareja, Teresa Urquijo. Después de muchas especulaciones, se ha confirmado que sellarán su amor en el altar el próximo 6 de abril, concretamente con una ceremonia religiosa en una de las iglesias de la capital y una posterior fiesta en la finca familiar de la joven.

Una noticia que, a pesar de ocupar esta semana la primera plana de la prensa, ninguno de los dos había confirmado. Hasta ahora. Esta mañana, el alcalde de Madrid, ha compartido un post en su cuenta de Instagram con el que ha afirmado que pasará por el altar.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo | Gtres

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado", ha comenzado escribiendo junto a una fotografía de ambos en blanco y negro.

Tal y como él mismo ha confirmado, sus esquemas se rompieron cuando conoció a Teresa y, aunque su diferencia de edad (21 años) ha sido motivo de debate en más de una ocasión, no ha sido un impedimento en su relación: "Y Teresa me ha dicho sí".

El enlace que reunirá a numerosos rostros conocidos tanto de la sociedad, como de la política y la realeza, tendrá lugar en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de la abuela materna de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos. Hasta la fecha, se desconocen más detalles de este enlace, la gran boda del año.

José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo en Sotogrande | Gtres

Fue el pasado mes de junio cuando Almeida confirmó estar enamorado, apareciendo junto a Teresa en la plaza de toros de Las Ventas. No se tiene certeza de cuándo comenzó su relación, pero parece que esperaron unos meses en oficializarla porque ella prefería mantenerse alejada del foco mediático, sobre todo en un momento político trascendental para la carrera del alcalde.