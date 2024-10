Elena Tablada explica las últimas declaraciones que hizo en las que dejó entrever que tenía novio

Hace tan solo unos días… BOOM: ¿Elena Tablada volvía a estar enamorada? La modelo reaparecía en una alfombra roja y dejaba claro que su amor "no está en España", desatando una oleada de rumores que apuntaban que podía haber encontrado de nuevo la ilusión. Pero nada más lejos de la realidad.

Ahora, la cubana ha asistido al estreno del documental Patria y Vida de Yotuel y Beatriz Luengo y ha despejado todas las dudas. "Si me está viendo mi marido futuro o el amor de mi vida se va a pensar que estoy cogida por culpa de ustedes", ha aclarado entre risas, subrayando que se trató de un malentendido y que solo quiso manifestarlo.

Elena Tablada en el estreno de Patria y Vida | Gtres

De momento, Elena Tablada está soltera y abierta al amor, pero con una condición: que no sea español. Un revuelo que llegó hasta su círculo familiar y de amigos: "Todas mis amigas: oye, ¿me puedes decir por qué no me has contado nada?".

Con todo ya aclarado, la ex de Javier Ungría ha confesado que, aunque quiere enamorarse de nuevo "en algún momento de la vida", ahora está muy bien así: "Estoy disfrutando. Si la vida me sorprende, me sorprendió". Quienes no quieren que vuelva a tener novio son sus hijas: "Ninguna. Ninguna quiere que tenga novio, que conozca a nadie. A ella le encanta su mamá, pa ellas y ya está".

Elena Tablada en el estreno de Patria y Vida | Europa Press

Y, como requisitos, la modelo ha manifestado que no tenga redes sociales ni vea la prensa. "Hay que hablar manifestando, como si ya existiese ya. Y que venga cuando tenga que venir, cuando el universo lo tenga, y cuando yo esté preparada", ha sentenciado.