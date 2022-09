Eduardo Navarrete confiesa qué cree que tiene en común con Letizia: "Ha pasado de tener cara de proletaria a cara de Reina"

Este jueves 15 de septiembre, la reina Letizia cumple 50 años. Una fecha de lo más significativa y marcada en rojo en el calendario de la familia real.

Con motivo de este día tan señalado, muchos medios de comunicación han aprovechado para preguntarles a nuestros famosos sobre algunas cuestiones relacionadas con la mujer del rey Felipe II.

Este miércoles era Eugenia Martínez de Irujo quien, tras un verano de lo más ajetreado entre Marbella e Ibiza, retomaba sus compromisos profesionales y acudía a la presentación de la nueva colección de Tous, firma de la que nuevamente es embajadora, en Madrid.

Allí, al ser preguntada por la que en su día ejerciera como periodista, la madre de Tana Rivera confesaba a los micrófonos de GTRES el motivo por el que no envidia a la reina Letizia: "Lo ha hecho espectacularmente bien, el de Reina es un papel que no lo querría yo por nada de este mundo".

Y se reafirma: "Te lo juro, a mí me dicen esto y te digo: 'Ni de coña'. Es con lupa las 24 horas del día y es tan difícil, que para mí lo hace impecable. Porque estar en el punto 24 horas, lo siento, pero es inviable".

Eduardo Navarrete opina sobre el físico de la reina Letizia

Quien también ha sido preguntado por la monarca ha sido el diseñador Eduardo Navarrete. Ha sido durante la fiesta de Yo Dona con motivo de la Fashion Week de Madrid desde donde el alicantino ha creído tener clara la respuesta a "cómo ha evolucionado" Doña Letizia en lo que respecta a su físico.

"A mí ella me encanta", le confiesa el joven al citado medio en un vídeo en exclusiva para acto seguido asegurar que "tenemos tanto en común".

Algo que así considera porque "ella es una fan de la cirugía estética, una cosa que es bastante evidente, yo también y por eso creo que me encanta tanto. Este titular lo he dicho siempre, pero bueno, es que ella es el claro ejemplo de cómo pasar de tener cara de proletaria a cara de reina".

"Se ha hecho muy bien, está guapísima, está espectacular... me parece súper elegante, me parece que apoya a los diseñadores españoles que es una cosa que me encanta y es que solo tengo palabras buenas para ella, es que me encanta, de verdad", concluye.

¿Le gustaría vestir a la reina Letizia?

Lo cierto es que no es la primera vez que Eduardo Navarrete da su opinión sobre Doña Letizia. Ya vimos como este verano, durante los días en los que estuvo en Torrevieja para realizar un desfile en una pasarela por la calle más céntrica de la ciudad alicantina, el diseñador explicó si vestiría a la reina Letizia.

"A mí la reina Letizia me da una pereza horrorosa, pero no pasa nada, a mí ella me cae fenomenal y se ha puesto una cara guapísima, es una cosa que me fascina", comentó.

