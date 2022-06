Eduardo Navarrete, sobre si vestiría a la reina Letizia: "Me da una pereza horrorosa"

Desde que comenzaron las buenas temperaturas, Eduardo Navarrete no ha dejado de acaparar titulares. Y es que, sus fotos más atrevidas tras su impactante cambio físico no han dejado de inundar sus redes sociales.

Sin embargo, el diseñador, que ha trabajado muy duro para cumplir su sueño, se ha convertido en noticia esta vez por un motivo que dista mucho de ello. Y es que, el joven se encuentra actualmente en Torrevieja para realizar un desfile en una pasarela por la calle más céntrica de la ciudad alicantina, al que han acudido rostros como Melani Olivares, para así fomentar el turismo, además de su colección.

Un evento muy especial al que han acudido las cámaras de 'Europa Press' y han charlado con él en exclusiva sobre cómo fueron sus inicios. Entre ellos, Navarrete ha recordado una de las cosas que Lorenzo Caprile le dijo hace años: "Lo de poner la cara es una cosa, que Caprile me dijo que por tener cara bonita no iba a llegar a ningún lado y mírame, estoy en Torrevieja".

Pero la cosa no quedó ahí pues Caprile también "me dijo que los vagos se quedan en la cuenta, que por tener cara bonita no iba a llegar a ningún lado y que en un taller no llegaría ni a aprendiz, eso dijo hace mucho".

¿Qué opina de la reina Letizia?

Además, al preguntarle sobre si vestiría a la reina Letizia, el diseñador lo tiene claro: "A mí la reina Letizia me da una pereza horrorosa, pero no pasa nada, a mí ella me cae fenomenal y se ha puesto una cara guapísima, es una cosa que me fascina" y confiesa que su sueño "sería que desfilase Nieves Álvarez y Marina Pérez, lo he dicho doscientas mil veces".

El emprendedor también ha querido recordar su adolescencia y cómo soñaba con irse de su pueblo a la gran ciudad: "Yo soñaba, de chico, con irme de mi casa, recuerdo la adolescencia corriendo porque fue complejo. Sabía que me iba a ir y que iba a ser algo. ¿El qué? no lo sabía (...) Después de mucho trabajo, esfuerzo y cosas, hemos conseguido lo que hemos conseguido".

Seguro que te interesa...

Eduardo Navarrete: ¿por qué todavía no ha hablado y enseñado abiertamente sus retoques estéticos?