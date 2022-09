Eugenia Martínez de Irujo se sincera y revela por qué no le da ninguna envidia la reina Letizia

Este 15 de septiembre, la reina Letizia cumple 50 años. Una fecha muy señalada en el calendario. Pero, ¿qué opinan algunos famosos, como Eugenia Martínez de Irujo, sobre el papel que está ejerciendo Letizia como Reina?

Después de un verano tranquilo a caballo entre Marbella e Ibiza, Eugenia Martínez de Irujo retoma sus compromisos profesionales y, una vez más, repite como embajadora de Tous en la presentación de la nueva colección de joyas de la firma en Madrid. Presumiendo de bronceado con un favorecedor vestido estilo boho en color blanco con detalles florales en rojo, amarillo y azul, la hija de la desaparecida Duquesa de Alba rivalizó en belleza con otras celebrities como Tamara Falcó o Clara Galle y, con la simpatía y la cercanía que la caracteriza, ha contado por qué no envidia a la reina Letizia, que este jueves cumple 50 años.

"Lo ha hecho espectacularmente bien, el de Reina es un papel que no lo querría yo por nada de este mundo. Te lo juro, a mí me dicen esto y te digo: 'Ni de coña'. Es con lupa las 24 horas del día y es tan difícil, que para mí lo hace impecable. Porque estar en el punto 24 horas, lo siento, pero es inviable" apunta, destacando que doña Letizia es "una gran Reina".

Se pronuncia sobre el fallecimiento de la reina Isabel II

Eugenia también ha hablado del fallecimiento de Isabel II: "Una figura que parecía que iba a ser inmortal. Toda su vida la ha dedicado a su país". "Me ha dado muchísima pena, con ella termina una era, y eso como que me da tristeza", añade.

Aunque al contrario que su madre no conoció a la Reina, sí ha coincidido en una cena con el ya Rey Carlos III: "Estaba sentado con mi madre y se reían muchísimo" recuerda, y no duda que tendrá un buen reinado: "Isabel era inigualable para mí, pero me imagino que por la escuela que tiene lo hará bien". "Hará algunos cambios que van junto con los tiempos, quiero decir, modernizará temas que se puedan modernizar y me imagino que lo hará bien", apunta.

Tras las declaraciones de su hermano Cayetano confesando que empatiza con Lady Di porque su vida en un palacio no fue fácil, Eugenia reconoce que su educación fue muy "estricta" y aunque ella no tiene "tan mal recuerdo" como el jinete, sí confiesa que aunque "materialmente no nos faltó de nada, a lo mejor sí el cariño". "No es que yo le eche nada en cara a mi madre, es que a lo mejor no sabía hacerlo de otra manera" asegura.

Y hablando de su familia, la Duquesa de Montoro se ha pronunciado tras trascender que el bebé que esperan su sobrino Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo es otra niña: "Estamos muy contentos. Las chicas al poder" ha afirmado, revelando que por el momento no se sabe el nombre que llevará la futura nieta del Duque de Alba.

Feliz junto a Narcís Rebollo

En cuanto al momento que está atravesando, Eugenia no puede definirlo de otra manera que "dulce", ya que ha encontrado en Narcís Rebollo a su media naranja. ¿Se plantean una boda en España rodeados de su familia tras su enlace sorpresa en Las Vegas? La diseñadora lo tiene claro: "No. Para mí la de Las Vegas es una boda de verdad y ya estoy casada".

