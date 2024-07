Las duras críticas que ha recibido Vicky Martín Berrocal por su último posado en bikini: "Ese cuerpo no es el tuyo"

Vicky Martín Berrocal ya no se esconde. Aunque ha sido un largo trabajo -físico y psicológico-, desde hace un año ha optado por mostrarse tal y como es en las redes sociales. Al natural, aún con miedo, pero visibilizando todo tipo de cuerpos e imperfecciones que a día de hoy siguen siendo tabú en la sociedad.

Y, si ya en julio del año pasado mostró la celulitis de sus piernas, este año ha querido mostrar su cuerpo para enseñar su nueva colección junto a Calzedonia y, por supuesto, para ser todo lo natural que ha aprendido a ser en el universo 2.0. Sin embargo, su cambio físico de un tiempo para atrás ha llamado especialmente la atención entre sus seguidores.

El post, al que han reaccionado más de 25 mil personas, se ha llenado de críticas hacia la diseñadora acusándola no solo de haber retocado las fotos, sino también de haberse sometido a la medicina estética para conseguir ese cuerpo a sus 50 años de edad. Unos rumores a los que Vicky ha hecho caso omiso, ya que solo ella sabe lo que ha trabajado para llegar hasta aquí.

Lo cierto es que la madre de Alba Díaz ha hablado en más de una ocasión de su cambio físico, el mismo que decidió empezar al ser diagnosticada de obesidad. Un revés que le hizo apostar por una vida más saludable, una dieta y mucho deporte; y que ahora se ve reflejado en su cuerpo, del que está orgullosa y al que ha aprendido a querer tal y como es.

"Están súper retocadas las fotos, es evidente que ha perdido mucho peso, pero…", "Yo pierdo 8 kilos y me quedo más arrugada que una pasa", "Me gustaba cómo presumías de tu cuerpo y ahora no sé cómo me siento" o "Ese cuerpo no es el tuyo", han sido algunos de los comentarios de la publicación. Y es que, Vicky siempre ha sido un ejemplo para muchas mujeres, da igual el cuerpo que tuviera; un ejemplo que ahora se ha visto cuestionado.

Sin embargo, a pesar de las críticas que ha recibido, la diseñadora también ha estado arropada por otros miles de seguidores que le han apoyado en este cambio y que han aplaudido su valentía de mostrarse tal y como es. Y que así seguirá haciendo.