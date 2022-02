Drake desenmascara a la modelo Layla Lace tras asegurar que estaba embarazada del cantante

La modelo Layla Lace está causando un revuelo en las redes sociales después de anunciar que está embarazada del rapero Drake después de un encuentro que tuvieron en Londres. Tras las acusaciones de la modelo a Drake, el rapero y sus amigos tomaron cartas sobre el asunto y lograron desenmascarar a Layla.

Sin embargo, la modelo no se queda tranquila y siguió publicando mensajes y fotos en Instagram: "Parece que todavía está de moda que después de que le digas a un tío que estás embarazada, él deje de contestarte el teléfono. Una lección que he aprendido de toda esta situación es a nunca ser tan inocente cuando un tipo no te tiene respeto. Cuando tú no le has hecho nada malo a un hombre es completamente increíble que él te llene de mentiras y te haga daño sin ninguna razón. Debería haber corrido cuando lo conocí, pero caí por su imagen de 'chico bueno'. Qué fraude. Me siento estúpida. Debería haber recordado que alguna vez fue un actor. Jódete, Drake. Tú y yo sabemos que fui demasiado buena contigo".

En un principio, el intérprete de 'Hotline Bling' no cedió ante los ataques aunque sí lo hicieron sus representantes y abogados que pidieron a la modelo que eliminase sus publicaciones o de lo contrario tendría que enfrentarse a la justicia. Pese a ello, Lace insistió en estas acusaciones y declaró que sólo busca el respeto del artista y no su dinero.

Sin embargo, la joven fue desenmascarada por el músico apodado DJ Spade que publicó una conversación online que mantuvo con la Layla. "Si me pillan será muy tarde, la publicidad me habrá hecho millonaria aunque él no me quiera", explicó entre risas y emoticonos. Tras conocerse toda la mentira, la joven eliminó su cuenta de Instagram.