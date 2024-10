Christian, el hijo de Carmen Morales, cumple 28 años: así ha sido la emotiva felicitación de su madre

Hoy es un día muy especial en la vida de Carmen Morales. Y es que, hace justo 28 años, se convirtió en madre de su "pichón", su hijo Christian. Es realmente el amor de su vida; el único hijo que tuvo fruto de su historia de amor con Óscar Lozano.

Y, como homenaje, le ha dedicado su último post en Instagram. Se trata de un vídeo que ha hecho su club de fans, al que ha agradecido el detalle en un día cargado de emoción: "Gracias @forevercarmenmorales por este vídeo taaaaaan precioso!!! Eres tan bonita!! Pues sí… hoy mi pichón cumple 28 añazos!!!".

En el vídeo se pueden ver fotos de Christian junto a su madre desde sus primeros días de vida. Un recopilatorio del álbum más personal y familiar de la hija de Rocío Dúrcal que también ha recogido algunas declaraciones de la actriz de hace años: "Para mí, Christian es mi vida. Todo lo que hago lo hago pensando en él".

Si bien es cierto que Christian nació en el seno de una familia mediática y creció rodeado de cámaras, su decisión siempre ha sido mantenerse alejado del mundo público y optar por su privacidad. Tanto es así que, aunque su madre, su tía Shaila o su padre suelen compartir fotos suyas, se desconocen cuáles son (si tiene) sus redes sociales.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es la buena relación que tiene con su familia y la especial conexión que guarda con su madre, que siempre ha presumido de hijo cuando la ocasión lo merecía. "Yo creo que no me fallará nunca, porque es la persona con la que voy a compartir los ratos más bonitos y más amargos de esta vida. Yo quiero que sea así, yo no quiero nada más ser su madre, yo quiero ser amiga suya o al revés, quiero que él sea amigo mío", es otra de las declaraciones que recoge el vídeo.

Un reel que ha compartido Óscar Lozano en sus redes sociales para felicitar, un año más, a su hijo: "Que sigas cumpliendo muchos más y que sigas teniendo la salud, amor y felicidad que te mereces". De la misma forma, su tía, Shaila Dúrcal, también le ha dedicado un vídeo recopilando algunos momentos juntos: "Happy Bday Christian".

La felicitación de Óscar Lozano a su hijo Christian por su cumpleaños | Instagram

El joven estudió Hostelería, Dirección y Administración Hotelera en Marbella y se intuye que en la actualidad trabaja de ello. Sin embargo, ha optado por una vida discreta y así seguirá siendo, aunque los medios de comunicación le veamos crecer a través de las redes sociales de su madre. ¡Feliz cumpleaños!