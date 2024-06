El doloroso recuerdo de Ana Obregón a su hijo Aless el día que hubiera cumplido 32 años: "No puedo decirte nada más"

La vida de Ana Obregón quedó rota para siempre tras la muerte de su hijo, Aless, el 13 de mayo de 2020. El joven falleció poco antes de cumplir los 28 años tras haber estado años luchando contra un Sarcoma de Ewing.

Desde entonces, a pesar de sufrir una profunda depresión, la presentadora ha lanzado una fundación en su honor, un libro de sus memorias y está criando a su nieta, su mayor legado. Además, le recuerda siempre que puede a través de sus redes sociales con publicaciones que encogen el corazón a sus seguidores como la última que ha subido.

Lo ha hecho con motivo del que hubiera sido su 32 cumpleaños, revelando imágenes privadas de su infancia y una desgarradora carta que dice así: "AMOR DE MI VIDA. Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más... el dolor me lo impide. Te amo. Mamá".

Un día muy señalado en su calendario que llega tras recibir un premio por su labor al frente de la Fundación Aless Lequio, donde reveló lo pedirá a su nieta antes de morir.

A pesar del dolor de estas fechas, su familia y ella ha podido vivir unos días emotivos de celebraciones tras las bodas de Javier García Obregón y Eugenia Gil, y Juan Antonio García-Obregón y Cristina Gutiérrez.