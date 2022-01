Djokovic no es el único: famosos que no se han vacunado contra la Covid-19

En tiempos de pandemia, la sociedad se ha dividido entre aquellas personas que están a favor de las vacunas y aquellas que no. Y, aunque sea éticamente dudable la discriminación por razones ideológicas, hay países que se han tenido que poner muy firmes con los antivacunas para intentar frenar el avance de la Covid-19.

Estos últimos días se ha hablado mucho, del caso de Novak Djokovic, quien, por no haber recibido la pauta de vacunación, ha puesto en juego su participación en el Open de Australia y, por ende, ser el número uno del ránking ATP. El gobierno australiano está decidido a retirarle el visado, pero el fallo judicial, de momento, ha beneficiado al serbio.

Con esta decisión, el tenista podría llegar a perder unos cuantos millones, si finalmente no juega el torneo, y también algún que otro fan. Pero posicionarse en un tema tan polémico también le ha servido para recibir el apoyo de otras caras muy conocidas que afirman no querer vacunarse contra el coronavirus.

Estos son algunos de los famosos que, igual que el tenista, se niegan a vacunarse:

Famosos que no se han vacunado contra la Covid-19

Brigitte Bardot

La actriz francesa, de 87 años, ha admitido públicamente en varios medios de comunicación que no va a vacunarse. ¿Su razón? Según sus declaraciones es alérgica a los químicos y, además, considera que la pandemia es un suceso contra el que no tenemos que luchar. Según afirmaciones recogidas por la revista italiana Oggi, el coronavirus es "una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar".

Kanye West

El cantante y exmarido de Kim Kardashian, también se ha sumado a la conspiración que afirma que la vacuna es una manera de introducir chips a nuestro cuerpo para tener el control de toda la sociedad. En una entrevista con la revista Forbes, el rapero se mostraba contundente al decir que la vacuna era “la marca de la Bestia” y que nos “impedirá subir al cielo”.

Además, también aseguraba que quienes la han recibido han sufrido complicaciones de salud graves: “Hay muchos niños que se vacunan y se quedan paralíticos, así que cuando nos dicen que la solución a la Covid-19 es una vacuna, yo soy extremadamente cauteloso”, defendía el cantante.

Jim Carrey

El cómico y actor estadounidense desató la polémica antivacunas antes de que el Covid-19 existiera. En 2015, afirmó a través de Twitter estar en contra de las vacunas obligatorias para los niños: "El gobernador de California dice 'sí' a envenenar más a los niños con mercurio y aluminio en las vacunas obligatorias. Este fascismo corporativo tiene que parar”.

Declarado públicamente antivacunas, no tuvo ningún reparo en afirmar también que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos era corrupto. Como era de esperar, no ha querido vacunarse contra el Coronavirus.

Victoria Abril

La actriz y cantante española ha reconocido abiertamente que no tiene intención de recibir la vacuna contra el Coronavirus. Abril, aprovechó una rueda de prensa en motivo el premio Feroz de Honor para expresar sus críticas a las restricciones pandémicas y argumentar su negación a la vacuna: "Somos cobayas, metiéndonos vacunas que son experimentos sin probar. No solo no están funcionando, sino que hay más enfermos y más muertes", aseguró Abril.

Miguel Bosé

Otro caso muy sonado en España ha sido el de Miguel Bosé. Que, aparte de no querer vacunarse, cada vez añade más leña al fuego con sus teorías conspiratorias: “Nos quieren matar a todos porque no son vacunas, son experimentos genéticos. Y los primeros en caer son los que tienen la marca de la bestia en las venas”.

Paz Padilla

La que tampoco se ha inoculado es Paz Padilla. La presentadora de ‘Sálvame’ se hizo viral tras explicar a Anne Igartiburu su versión sobre la variante Ómicron en un directo de Instragram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR…

Dieta Covid: qué comer después de un contagio