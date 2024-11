El disfraz de Heidi Klum para Halloween: la modelo se convierte en ET junto a su marido, Tom Kaulitz

Era uno de los momentos más esperados: descubrir con qué disfraz nos sorprendería Heidi Klum este Halloween. Y como cada año, la modelo no ha defraudado y ha aparecido convertida en el mítico personaje de ET de la película de Steve Spielberg acompañada de su marido, Tom Kaulitz, que también iba disfrazado de ET.

El disfraz de Halloween de Heidi Klum y Tom Kaulitz | Getty

La top model dejaba una vez más a todos impactados en la famosa fiesta anual de Halloween que ha preparado Amazon Prime en el Hard Rock Hotel de Nueva York. Una velada donde ha vuelto a demostrar que por muchos que otros intenten copiarla, es la reina de los disfraces.

Heidi Klum y su marido, Tom Kaulitz, disfrazados de ET | Getty

Heidi ha convertido ya en una tradición su disfraz de Halloween, el año pasado sorprendió convertida en un espectacular pavo real y en 2022 dio vida a un gusano gigante.

Y este año, junto a su marido, ha vuelto a demostrar que puede seguir superándose cada año. ¿Con qué nos sorprenderán en 2025?

Heidi Klum y su marido, Tom Kaulitz, disfrazados de ET | Getty