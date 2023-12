1 DE DICIEMBRE

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: Freddie Mercury y otros famosos que han dado visibilidad a esta enfermedad

Repasamos los personajes famosos que han visibilizado la lucha contra el sida, gracias a los cuales se ha dejado de estigmatizar la enfermedad. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, celebramos que dar positivo en VIH ya no es una sentencia de muerte. No obstante, algunos de estos rostros conocidos, como Freddie Mercury, no llegaron a beneficiarse de los avances farmacológicos.