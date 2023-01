Las duras críticas que Anabel Pantoja ha recibido tachándola de "irresponsable" tras publicar un vídeo conduciendo

Anabel Pantoja ha compartido un carrusel de fotografías para dar la bienvenida a este 2023. Imágenes y vídeos de lo más variados en los que muestra diferentes momentos que no ha querido dejar pasar por alto. Con amigos, con familia, bailando, disfrutando de la comida... han sido algunos de los aspectos protagonistas de la secuencia: "Cuando acabas el año y empiezas otro. GRACIAS POR FORMAR PARTE DE ÉL", ha comentado la influencer.

Ha sido la tercera de las publicaciones la que ha dado lugar a la polémica que ha puesto a Anabel en el punto de mira. Un vídeo en el cual podemos ver a la sevillana al volante, la mayoría del tiempo conduciendo con una mano y en un instante sin manos, bailando al ritmo de la música de Burna Boy con la canción de 'Last, last'. Una grabación que ha sido muy cuestionada por los usuarios...

Y es que, el vídeo ha sido muy criticado por una buena parte de sus seguidores que han dejado comentarios como estos en la publicación: "¿Tú eres consiente del mensaje que estás transmitiendo por redes sociales? Tú bailas y sueltas el volante totalmente. Eres una irresponsable con lo mayor que estás", "Cuando conduzcas no bailes Anabel guapa", "Si vas conduciendo no se puede ir bailando, que pones en riesgo la vida de los demás. No sabes ya cómo dar la nota" o "Qué imprudencia! Vaya ejemplo para la gente joven", son algunos de los comentarios que te mostramos en el vídeo de arriba.

Hasta el momento, la colaboradora de televisión no ha respondido a ninguno de estos comentarios ni en la misma publicación ni en sus Instagram Stories.