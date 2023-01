Anabel Pantoja se defiende de las críticas por su vídeo en bikini: "Se les daña la vista de tanta flacidez y grasa"

Son muchas las críticas a las que Anabel Pantoja se ha enfrentado estas navidades. Y es que, lejos de las acusaciones que recibió por su comentado vídeo conduciendo, ha sido su físico el que se ha convertido en el motivo por el que algunos de sus seguidores han cargado contra ella sin piedad.

Duros comentarios sobre los que la colaboradora recientemente dejó claro que "aunque traten de humillarme cada vez que suba una foto en bikini más lo haré" puesto que "no me avergüenzo de tener pellejos, michelines o piel de naranja".

Es por ello que, demostrando una vez más lo poco que le importan los dañinos mensajes que recibe por parte de algunos detractores, la televisiva ha vuelto a compartir una grabación que, por desgracia, también se ha visto empañada de numerosas críticas.

"PantoGato. Acabar domingo estirando no está mal", ha escrito junto a un vídeo en el que aparece en bikini bajo el sol de Gran Canaria realizando algunos ejercicios tras la sesión de deporte que había hecho por la mañana, tal y como ella misma compartió a través de sus Instagram Stories.

Sin embargo, la prima de Kiko Rivera ha tenido que hacer uso de estos últimos para aclarar que "este 'reel' va dedicado a todas las personas que tienen sentido del humor, que se ríen de ellos mismos y que, por supuesto, no se consideran perfectos físicamente, ya que lo más importante es tener bello el ALMA. El PANTO-GATO ayuda a relajarte y no estresarte".

Anabel Pantoja | Instagram (anabelpantoja00)

Unas palabras a las que les ha precedido una captura de pantalla en la que vemos como su "exentrenadora" la defiende en el tablón de comentarios. Un mensaje al que Anabel Pantoja no ha dudado en contestar:

"Aquí parece que no puedes subir un vídeo en bikini porque a la gente se le daña la vista de tanta flacidez y grasa. Y yo digo, y a la gente que le molesta, ¿qué son MODELOS DE PASARELA? Tampoco me dejan subir un momento que me reí con mis amigos porque es hacer el ridículo... Pero de verdad, ¿y vosotros qué sois ahora la dinastía de los reyes? Dejadme en paz y si tanto os molesta lo que subo no me sigáis y seguid a MODELOS y DEPORTISTAS", puede leerse junto a las "gracias" que ha querido darle "por entender la broma y el sentido del humor y respetarme".