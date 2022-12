Anabel Pantoja explota tras las duras críticas que ha recibido por su físico: "No merezco recibir insultos"

Nos encontramos en una de las épocas más especiales del año, donde todas las familias intentamos aprovechar el máximo tiempo posible juntos y donde muchos echamos en falta a algunas personas en las comidas y cenas típicas de Navidad. Este año, Anabel Pantoja celebra sus primeras fiestas sin Omar Sánchez, y también las primeras sin su padre, Bernardo Pantoja, quien falleció hace apenas un mes.

Pero no todo iba a ser malo, ya que la sobrina de Isabel Pantoja está pasando unas navidades muy especiales junto a Yulen Pereira, y es que la pareja ha demostrado su relación marcha viento en popa.

Un año muy duro para la influencer, pero que a pesar de todo ha conseguido sacar las fuerzas necesarias para celebrar estos días junto a su actual pareja. Es por ello que ha dejado constancia en sus redes sociales de lo mucho que ambos están disfrutando en la capital con la familia del esgrimista, con la que parece que ella ha conseguido tener una relación espectacular.

Además de enseñar lo bien que se lo están pasando en estos días, Anabel ha querido presumir de tipazo compartiendo sus impresionantes looks para estas fiestas. Pero las críticas no han tardado en llegar, y entre sus publicaciones hemos podido ver multitud de comentarios criticando a la sobrina de la tonadillera.

Ella misma ha querido compartir todas las clases de insultos que recibe día a día en su perfil de Instagram: desde mujeres que critican su forma de vestir, otras que se meten con su físico o algunas que le atacan diciendo "lo pronto que ha olvidado la muerte de su padre".

Anabel se encargaba de responder a todos estos comentarios: "Que desgracia tener que leer la mayoría de comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multioperada, si debería de operarme la rodilla o de si voy vestida como una **** y todos vienen de MUJERES".

A pesar de la tristeza que puede invadir a la influencer en estos momentos, Anabel ha sacado todas sus fuerzas para continuar su vida de la manera más feliz posible: "Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor y que, por supuesto, visto ni a gusto de todo el mundo pero no merezco insultos como tal".

"Al resto gracias por cómo sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y HACERLO TODO EN LA VIDA. No sabéis qué puede pasar mañana", comparte la prima de Kiko Rivera, agradeciendo todo el apoyo recibido por sus fans.

Anabel Pantoja estalla tras las duras críticas recibidas | Instagram (anabelpantoja00)

Finalmente, Anabel ha querido zanjar el tema, asegurando que hay cosas en su vida de mayor importancia como para preocuparse por estos temas: "Gracias por preguntar cómo estoy. Afortunadamente hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio".