Las declaraciones más duras de Michael Bublé relatando cómo ha vivido la enfermedad de su hijo de 5 años

Después de confirmarse la recuperación del hijo mayor de Michael Bublé y Luisana Lopilato, el cantante ha decidido hablar abiertamente sobre cómo su familia enfrentó la batalla contra el cáncer del pequeño Noah.

El canadiense ha concedido una dura entrevista para el Herald Sun australiano donde relata aquel terrorífico momento que le hizo cuestionarse sobre el futuro de su carrera musical."Pensé que nunca volvería a la música. La familia es lo que me importa, la salud de mis hijos es lo primero, mi mujer, mi fe… Es la prioridad que tengo en la vida. No hubiese vuelto a aparecer en público si él no estuviera bien".

Al parecer, la vida le ha cambiado y no la ve de la misma manera porque según el cantante, hoy vive con una "una perspectiva que no tenía antes y me permite no tener miedo".

Como se suele decir "después de la tormenta, siempre llega la calma", meses después de confirmarse el mejorable estado de salud de su hijo, el cantante canadiense confirma que están más feliz que nunca con la llegada de su tercer hijo que será una niña. "Tendré a mi primera hija en tres semanas. Nunca había dicho eso en público. Tengo a una hija en camino", comentaba Bublé en una entrevista.