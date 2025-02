David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, intenta recuperar la normalidad mientras están siendo investigados

A pesar de que siguen ocupando las portadas y protagonizando muchos minutos de televisión que comentan la difícil situación que están atravesando, Anabel Pantoja y David Rodríguez están intentando recuperar la normalidad de su día a día después de conocerse que están siendo investigados por el TSJC.

Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez | Gtres

Y es que si este lunes, David Rodríguez reaparecía por primera vez ante las cámaras asegurando que lo que buscaban eran "normalidad" respecto a la difícil situación que estaban viviendo y, horas después, la sobrina de Isabel Pantoja publicaba un vídeo en redes sociales de los tres juntos frente al mar; este martes el fisioterapeuta ha vuelto a ser grabado por Europa Press.

Un vídeo que refleja que David está intentando recuperar la cotidianidad de su día a día y asegura no sentirse molesto por la presencia de las cámaras: "No molestáis". Y confiesa que está "muy bien". Lo que no ha aclarado es cómo se encuentra Anabel, ya que cuando el reportero le ha preguntado por la influencer, David ha respondido: "Yo estoy bien".