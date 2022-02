David Bustamante se pone romántico con Yana Olina y muestra el precioso regalo que le ha hecho por San Valentín

David Bustamante comenzaba su romance con la bailarina Yana Olina tras romper su relación, en el año 2018, con la actriz Paula Echevarría, con la que tiene una hija en común, Daniella.

Desde entonces, la feliz pareja no ha dejado en ningún momento de demostrar todo el amor que se tienen en redes sociales, a través de la publicación de instantáneas acompañadas de preciosas y profundas declaraciones de amor.

De esta misma manera, el artista lo volvía a hacer el día de San Valentín, publicando en su cuenta de Instagram una fotografía de la bailarina junto a un enorme ramo de rosas rojas junto a la que escribía en el pie de foto: "Ya son 4 años juntos… Feliz día de San Valentín a la mejor persona que conocí en mi vida! Me haces muy feliz... Te amo Yana!".

Olina no se ha quedado atrás y le ha respondido rápidamente con unas bonitas palabras que ha publicado en su cuenta de Instagram junto a una serie de instantáneas en la que aparecen ambos: "Mi corazón! Tengamos sólo momentos estremecedores y alegres en la vida. Que latan nuestros corazones siempre al unísono. Y al abrir mis ojos cada mañana, quiero ver tu bonita sonrisa. Me das tu apoyo y protección y me cuidas. Te agradezco por esto".

"Contigo anhelo vivir, crear, inspirar, hacer realidad los sueños, seguir adelante. Contigo, por nosotros, por nuestro futuro! Amarte es tan dulce, estar cerca de ti es tan maravilloso, que no quiero separarme ni por un momento! Te amo mi vida todos y cada uno de los días. Y esto es lo más bonito de ello. Que siempre estén esos momentos únicos, nuestros, que solo tú y yo sabemos. ¡Feliz día de San Valentín! Amor puro, grande y mutuo. Mi persona favorita!", terminaba escribiendo Yana.

