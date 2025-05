Dani Martín huye cuando le preguntan por su novia, la actriz María Hervás: "Luego me voy de la lengua"

Después de dos años detrás de los escenarios, Dani Martín se ha vuelto a subir a uno para celebrar sus 25 años en la música de la mano de Los40 Básico Santander. "Más de 30.000 peticiones escritas de la gente, o sea no tengo más que agradecer que 25 años después la gente haya rellenada para que le toque una entrada", ha dicho con una sonrisa y emocionado por la acogida para los micrófonos de Europa Press.

Que está imparable a nivel profesional no es ningún secreto. Será el próximo 14 de noviembre cuando el cantante se reencuentre con su público en su Gira 25 P*t*s Años. Pero, cabe destacar que a nivel sentimental tampoco le están yendo las cosas mal…

Dani Martín en Los40 Básico Santander | Gtres

Fue a finales del año pasado cuando surgieron los primeros rumores de relación entre Dani y María Hervás y, aunque ninguno de los dos ha confirmado este romance, todo apunta a que estarían viviendo una bonita historia de amor: "Hoy es un día para celebrar la música, para cantar y para no hablar mucho más, porque luego me voy de la lengua y os cuento cosas que no tengo que contaros".

María Hervás en el Madrid Arena durante la actuación de Dani Martín | Gtres

Y tras estas declaraciones con las que lo ha dicho todo, ha intentado cambiar de tema, desvelando cómo ha cambiado en estas dos décadas en la industria: "De manera natural, de manera humana y aprendiendo de los errores y con los pies en la tierra, con collejas de mi madre y con la vida, que es maravilloso".

Al preguntarle por su vida más personal, no ha dudado en huir. Despidiéndose de los medios de comunicación con un saludo y una sonrisa, Dani Martín ha preferido seguir guardando silencio sobre su vida más personal.

Dani Martín en Los40 Básico Santander | Gtres

Lo único que sabemos es que se le "escapó" en el programa de Jordi Évole que lo último que le quedaba por hacer era ser padre y que tenían "la niña en la cabeza". ¿Es una indirecta para su presunta nueva ilusión?