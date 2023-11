Cristina Pedroche responde a las múltiples preguntas que le han hecho sobre la regla durante la lactancia: "Cada mujer es un mundo"

Cristina Pedroche nunca ha tenido reparo en hablar de cualquier tema relacionado con la mujer, y desde que dio la bienvenida a la pequeña Laia ha hecho lo propio con asuntos de maternidad, lactancia y menstruación.

Y precisamente sobre este último asunto se ha pronunciado en las últimas horas. La presentadora de Password se encuentra de viaje en Yucatán para recoger el premio a mejor chef del mundo 2023 que le ha sido concedido a Dabiz Muñoz.

Sin embargo, su viaje ha estado empañado por la regla, que se ha sumado al cansancio físico que acumula debido al intenso ritmo de trabajo que lleva desde hace semanas. La comunicadora ha confesado que se encuentra bien, pero ha dado voz a este tema del que tantas preguntas hay en la actualidad.

Pues, circula la leyenda urbana que apunta a que las mujeres no tienen la regla durante la lactancia. Una mentira a la que Pedroche ha dado voz en sus últimas publicaciones: "Me estáis preguntando muchísimo por la regla. Ya lo conté, pero me bajó por primera vez justo cuando la niña cumplía 3 meses. Y ahora, un mes después, ha vuelto".

La de Vallecas ha explicado que tenía todas las esperanzas puestas en que no se le regulara tan pronto, pero finalmente la regla ha regresado a su cuerpo para quedarse: "Lo de que con el pecho no te baja, no es verdad. Yo con lactancia materna exclusiva y aquí está mi amiga. Cada mujer es un mundo".

Cristina Pedroche habla de la lactancia | Instagram

De igual forma, existe el falso mito de que una vez te baja la regla por primera vez tras el parto, se detiene la producción de la leche. Esto no es así, ya que mientras siga habiendo demanda, el pecho seguirá con su producción.

Lo que sí es una realidad es que Cristina no se puede separar de su hija en cuanto esta se duerme: "Beba dormida. A ver si puedo bañarme 5 minutos (en cuanto nota que no estoy a su lado se despierta, y normalmente no me muevo, pero estando aquí creo que merezco intentarlo al menos".