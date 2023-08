Cristina Pedroche publica su primera foto dando el pecho: "Amo mi cuerpo"

El pasado 14 de julio, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron a luz a su primera hija, Laia, y sus vidas cambiaron por completo. De esta forma, desde el primer día, la presentadora de Password ha compartido en redes sociales su proceso de ser madre para ayudar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación, mostrándose natural y enseñando cada uno de los aspectos de este proceso, sea positivo o negativo, pero sin filtros y siendo realista.

De hecho, la presentadora más famosa de las campanadas no ha maquillado un solo momento de su postparto, siendo transparente con sus sentimientos y los miedos que aparecen ante el nacimiento de su primogénita. "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental", relataba en su cuenta de Instagram, donde también destacó la importancia de la salud física hace tan solo unos días. "Voy entendiendo que para cuidar necesito estar cuidada yo", señalaba.

Lo cierto es que Cristina Pedroche está centrada en llevar el postparto de la mejor manera posible y para ello ha decidido compartir cada instante junto a su hija Laia. Desde una imagen en el estadio de Vallecas tras hacer socia del Rayo Vallecano a Laia hasta publicar una fotografía realizando una de las tareas más comunes para las madres: dar el pecho.

Dar el pecho con naturalidad y orgullo

Entre uno de los aspectos positivos que comparte y muestra en redes sociales, Cristina Pedroche se ha mostrado completamente feliz de poder alimentar a su pequeña Laia. De esta manera, la colaboradora de televisión ha publicado una fotografía dando el pecho a su hija junto a un texto donde se enorgullece de su figura: "Amo mi cuerpo. Ha dado vida y ahora da alimento, que es lo mismo que seguir dando vida", comenzaba diciendo su publicación.

Para muchos será un "gesto" más. Para otros, todo un mundo. Nadie cuestiona la importancia de la lactancia materna en el crecimiento de un bebé, pero sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI hacerlo público, por lo que estos "gestos" significan una ayuda enorme para todas las madres que diariamente se deben enfrentar a miradas que juzgan y situaciones incómodas.

De este modo, Pedroche se muestra como una madre orgullosa. "Me dicen que lo estoy haciendo bien, pero es mi hija la que lo está haciendo muy bien, yo solo la acompaño con amor y paciencia", concluía su post en Instagram.

Muestra la realidad para ayudar a otras mujeres

Sin embargo, no todo lo que está experimentando durante el postparto es idílico. Ni mucho menos. De hecho, no lo está pasando nada bien. "No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable", reconocía hace unos días en sus redes sociales, donde confesaba que lloraba sin saber el motivo. "No soy capaz de verbalizar ni el porqué", aseguraba.

Además, Cristina Pedroche no ha dejado de compartir las consecuencias y secuelas que está sufriendo tras el nacimiento de su hija. Por ejemplo, la caída del pelo. "Pues nada. Otra cosita más del postparto", publicada en Instagram junto a una fotografía que mostraba dicha reacción. En todo caso, lo cierto es que la presentadora de Atresmedia se muestra natural y más real que nunca, lejos de filtros, postureo y una imagen idílica que a ninguno de sus más de tres millones de seguidores beneficia.