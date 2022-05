Cristina Pedroche ya está lista para dar el pistoletazo de salida a lo que seguro se convertirá en todo un éxito: ¡esta noche regresa 'Love Island España' con una nueva edición!

La segunda temporada se estrena a las 21:00 horas de este domingo 22 de mayo en Neox.

En ella, podremos ver cómo un grupo de concursantes solteros irá en busca del amor en una espectacular villa en la que convivirán aislados del mundo exterior, donde podremos ser testigos de todo lo que ocurra gracias a las más de 52 cámaras robotizadas por las que estarán continuamente vigilados.

La producción de Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV promete regalarnos múltiples sorpresas y su presentadora ya se ha mostrado de lo más emocionada por su estreno.

Y es que, las redes de la colaboradora de 'Zapeando' se han inundado estos últimos días de publicaciones protagonizadas por el programa que está noche verá la luz en el canal temático líder en jóvenes.

Y ahora, a pocas horas de que 'Love Island España' llegue a las pantallas, la joven ha querido compartir el estilismo con el que sorprenderá esta noche.

Dejando prueba de su impaciencia e ilusión, Cristina Pedroche ha escrito junto al vídeo donde desvela su outfit: ''No me aguantaba a enseñaros el look con el que doy la bienvenida a mis isleños esta segunda temporada de 'Love Island España' Esta noche a las 21h en Neox''.

En la grabación podemos ver cómo su impactante look viene protagonizado por un conjunto compuesto por un top, una falda y unos tacones que dejan atrás el dicho de ''rosa y rojo, patada en el ojo''.

La presentadora abandera los colores corporativos que abanderan el propósito principal del programa: encontrar el amor. Además, uno de los detalles que han acabado de encandilar a sus seguidores, tal y como puede verse reflejado en su tablón de comentarios, es el enorme corazón que luce la parte delantera de la minifalda.

Seguro que te interesa...

El selfie de Cristina Pedroche donde deja ver sus marcados abdominales