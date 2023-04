Clemente Lequio, el hermano de Álex, se pronuncia sobre la decisión de Ana Obregón y la llegada de su sobrina

Desde la entrevista que ha concedido Ana Obregón en exclusiva a la revista HOLA! presentando al mundo a Ana Sandra como su nieta, hija de su difunto hijo Álex Lequio, han sido muchas las personas que se han pronunciado al respecto.

Recientemente su hermano, Javier García Obregón, aseguraba que la actriz se encuentra "feliz, fenomenal" y que está "dispuesto a ir cuando ella lo diga" pero que cree que "quiere ir de momento tranquila".

Respecto a la postura de Alessandro Lequio, que ha mantenido al margen de la repercusión y se encuentra de vacaciones en Galicia junto a su mujer, María Palacios, y varios amigos de confianza, el hermano de la también presentadora considera que no puede opinar de "Alessandro, yo le tengo mucho cariño, cualquier pregunta se lo hacéis a él, no entiendo qué polémica hay, no veo prácticamente la tele", decía.

El último en pronunciarse ha sido Clemente Lequio, el hermano de Álex Lequio e hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte. Iván García, colaborador de 'Ya es mediodía" ha sido el encargado de hablar con el joven: "Clemente aplaude la decisión de Ana Obregón. La aplaude, la apoya y la anima incluso si Ana decide tener más hijos de Álex Lequio. Asegura que todavía no se ha puesto en contacto con ella, pero que está pensando muy seriamente mandarle un mensaje porque le gustaría conocer a la niña".

Antonia dll'Atte y su hijo Clemente Lequio | Gtres

García también ha aclarado que padre e hijo han hablado del nacimiento de Ana Sandra y que Alessandro está muy contento con la llegada de la recién nacida: "Puede ser otra cosa lo que les tenga divididos, pero no el nacimiento de la hija de Aless".