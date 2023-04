Javier García, el hermano de Ana Obregón, sobre la actitud de Alessandro Lequio: "No entiendo qué polémica hay"

Tanto la prensa nacional como la internacional está hablando en estos momentos de Ana Obregón tras su entrevista en exclusiva a la revista HOLA! en la que confirmaba que Ana Sandra, la niña recién nacida que ha tenido mediante gestación subrogada, no es su hija si no su nieta, fruto de Álex Lequio.

"Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", decía la actriz y presentadora, asegurando además que Álex Lequio quería tener 5 hijos: "A lo mejor el niño también llega algún día".

Ante todas sus declaraciones y la repercusión mediática que han generado sus palabras, Alessandro Lequio ha decidido mantense en silencio, pues recientemente veíamos cómo pasa unas vacaciones de Semana Santa en Galicia junto a su mujer María Palacios totalmente al margen de lo que estaba ocurriendo.

Ahora las cámaras de Europa Press han captado a uno de los hermanos de Ana Obregón, Javier García Obregón y le han querido preguntar sobre la actitud del que fuera su excuñado, Alessandro Lequio: "No puedo entrar a opinar de Alessandro, yo le tengo un gran cariño, cualquier pregunta se lo hacéis a él, no entiendo qué polémica hay, no veo prácticamente la tele".

Además, el empresario también ha confirmado que está hablando con su hermana Ana y que "está feliz, fenomenal". "Yo estoy dispuesto a ir cuando ella lo diga, pero creo que ella quiere ir de momento tranquila", añade, ante la intriga de si irá la familia a visitar a Ana a Miami, donde está gestionando los papeles de la pequeña, antes de regresar a España.