Álex González se refiere a Chenoa como "una mujer maravillosa" con la que tuvo una historia de amor hace 19 años: "Le deseo lo mejor"

La vida sentimental de Álex González sigue siendo un absoluto misterio. Después de romper su relación con María Pedraza, el actor fue pillado en actitud cariñosa -y con beso incluido- con la doctora en medicina estética Camila Rojido. Sin embargo, él mismo se ha encargado de confirmar que su corazón está desocupado.

Lo ha hecho para los micrófonos de Europa Press en el evento organizado por Moët & Chandon con motivo de la llegada de la Navidad. "De eso no voy a hablar, pero se me relaciona no, me relacionáis vosotros. Somos amigos", ha dicho con una sonrisa.

Álex González en un evento de Moët & Chandon | Gtres

Pero ¿tiene ganas de encontrar el amor? El actor ha respondido: "No es algo en lo que tenga la atención puesta, pero si llega por supuesto será bienvenido. Ahora mismo es verdad que tengo la atención más en el trabajo y en otros proyectos personales, pero sí".

El actor ha continuado con la hermeticidad que caracteriza a su vida más personal, pero dejando en el aire una frase respecto a lo que le pide al año que viene: "En el momento en el que estamos, pedimos paz, sobre todo paz y entendimiento. Que podamos entendernos todas las partes. Quien lo quiera entender…".

En estas fechas, Álex solo tiene pensado disfrutar en compañía de sus amigos y familiares, y lo que tenga que pasar respecto al amor, bienvenido es: "Brindo sobre todo por mi familia y por mis amigos, por el amor y por la felicidad".

Y, como era de esperar, otra de las cuestiones más preguntadas ha sido la reciente ruptura de Chenoa y Miguel Sánchez, recordando que la cantante y Álex tuvieron una relación hace ya dos décadas: "Es una mujer maravillosa y cada año os lo digo (…) Evidentemente le deseo lo mejor y le mando mi mejor energía". Unas palabras con las que ha dejado claro que, pase el tiempo que pase, siempre mantendrán el cariño.