Charo Vega anuncia que va a ser bisabuela: así es su nieta Triana de 20 años

Charo Vega está espléndida. El pasado 11 de abril vivió uno de los días más especiales: la boda de su hija Triana. Y ahora, aún con resaca emocional, ha anunciado que va a convertirse en bisabuela en los próximos meses.

Toda la familia y rostros tan conocidos como el de Lolita Flores, Pastora Vega o Eugenia Martínez de Irujo se reunieron en Sevilla para ser testigos del enlace de Triana y Juan Silva de los Reyes. Lo que nadie sabía es que la felicidad no solo era por esta boda, sino porque la hija de la novia, de 20 años, estaba esperando su primer bebé.

Triana Jiménez junto a su hijo Manu | Cordon Press

"Estoy muy contenta. Todo ha salido fenomenal, un éxito la boda. Y nada, pues esta novedad de que voy a ser bisabuela y estoy súper contenta", ha confesado Charo a los micrófonos de Europa Press.

Además, ha confesado que sí, que va a ser una bisabuela muy consentidora y que si goza de la salud que tiene ahora, cuando el bebé nazca no se va a separar de él: "Lo voy a mimar muchísimo".

Charo Vega en un coche | Europa Press

Sin embargo, parece que la noticia ha pillado a la familia por sorpresa, ya que la joven tan solo tiene 20 años: "Triana está bien. La niña es muy joven, pero bueno, ya está aquí". A pesar de todo, ha sido una auténtica alegría para todos, y que llega en un momento muy especial.

"Creemos que es niño, pero todavía no lo sé", ha desvelado Charo, sin dar más detalles de si han pensado ya qué nombre le pondrían. Sin poder contener el entusiasmo de convertirse en bisabuela, ha revelado que tiene muchas ganas ya de conocer al bebé: "Me apetece muchísimo, no sé por qué".

¿Quién es Triana, la nieta de Charo Vega?

Si bien es cierto que Charo es un rostro muy conocido de nuestro país, su hija Triana ha optado por llevar un perfil más discreto. Unos pasos que también ha seguido su hija -nieta de Charo-. De ella se conoce que está esperando su primer bebé y que, en el ámbito profesional, ha optado por ser auxiliar de enfermería.

Además, tiene dos hermanos: Manuel y Rosario, la más pequeña. Ahora, la familia aumenta, aunque habrá que esperar a conocer si será niño o niña y cuál es el nombre escogido. ¡Enhorabuena!