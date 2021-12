Chabeli Navarro, la joven a la que relacionaron con Bertín Osborne, espera que "algún día se sepa toda la verdad"

A principios del mes de noviembre salía a la luz que Bertín Osborne habría tenido una aventura con la joven sevillana Chabeli Navarro tras su divorcio con Fabiola Martínez. En un principio, el presentador negó cualquier conexión con la televisiva, sin embargo, finalmente terminó confirmando que la conocía "desde hace meses" pero que actualmente se encuentra "soltero y sin compromiso".

Chabeli Navarro ha hablado en diversas ocasiones, confirmando su romance con Bertín Osborne y pronunciándose al respecto sobre lo que está ocurriendo con su vida, ahora la joven ha reaparecido de nuevo y ha querido contar que lo está pasando mal y que espera que algún día "se sepa toda la verdad".

"A ver, es que llevo meses malos, meses malos. Llevo meses malos, no puedo decir el por qué, no puedo decir nada, lo que pasa es que ya una se cansa. Estoy mal y las personas que saben que estoy mal lo saben y no hacen tampoco nada al respecto, entonces", dice refiriéndose a su situación actual.

Cuando le preguntan si este malestar se debe a la situación con Bertín Osborne, la joven confiesa "a ver, se me negó en su momento, después si se dijo que me conocía, después fue cambiando las versiones. Yo no puedo decir nada malo de él, no voy a hablar de él mal nunca. Yo a él le tengo mucho cariño, lo que sí puedo decir es que lo estoy pasando muy mal y ojalá algún día se pueda saber todo". Además, la joven también relataba que lo había dejado en manos de la justicia: "no puedo hablar de nada. Esta todo el tema en manos de mis abogados".

