¿ENFRENTAMIENTO?

Cayetano Rivera habla sobre el encuentro que ha protagonizado con su hermano, Francisco Rivera, tras meses de tensión

Desde que Francisco Rivera hiciera unas declaraciones familiares que no fueron bien vistas, no había coincidido con ninguno de ellos. Hasta ahora. El torero, con motivo de la presentación de la Feria de San Isidro, ha vuelto a verse las caras no solo con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, sino también con su hermano, Cayetano Rivera. Y esto es lo que han opinado.