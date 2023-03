Las diseñadoras del vestido de novia de Tamara Falcó aseguran que es una persona "fácil" tras una de sus pruebas

Si hay un detalle fundamental para cualquier novia en el día de su boda, ese es sin duda el vestido con el que le dará el 'sí quiero' al hombre de su vida. Y Tamara Falcó no es una excepción. Semanas después de desplazarse a Bilbao con Juan Avellaneda para visitar por primera vez el taller de 'Sophie et Voilà' y perfilar cómo será el diseño que lucirá en el momento más especial de su vida, la marquesa ha vuelto a probarse su look nupcial.

Y lo ha hecho este lunes en Madrid y acompañada por una testigo de excepción, su madre Isabel Preysler. Así lo han confirmado las creadoras de la firma, Sofía Arribas y Saioa Goitia, que han atendido en exclusiva a los micrófonos de Europa Press después de reunirse con Tamara y de que la socialité haya vuelto a vestirse de novia.

"No vamos a mentir. Hemos venido a Madrid especialmente para ella. Hoy hemos hecho una prueba del vestido", ha confirmado la directora creativa de 'Sophie et Voilà', reconociendo lo "encantadas" que están por formar parte de la que definen como "la boda del siglo" más que como "la boda del año". "Parece que todos nos sentimos un poco parte de esa boda porque hemos visto crecer a Tamara, es casi como de casa ¿no? Entonces todos estamos implicados en la boda", confiesa.

Sobre cómo han visto a la marquesa y cómo ha ido la prueba del vestido, las diseñadoras desvelan que Tamara está "contenta y súper animada". "Al final las novias están camino al altar, al día más feliz de su vida, así que pues así está. Está pletórica y preciosa y la prueba ha ido muy bien", afirman, revelando que "la cara que tiene cuando le ponemos el vestido es de emoción absoluta y de felicidad".

Un diseño que se ha convertido en "el secreto mejor guardado" y sobre el que Sofía y Saioa no sueltan 'prenda', aunque sí han confirmado que la socialité ha estado "muy bien acompañada" en esta nueva prueba, desvelando entre líneas que Isabel Preysler ha sido quien ha estado con su hija en este momento tan especial: "Yo creo que Isabel ya entiende el vestido y sabemos de buena tinta que le gusta", aseguran con una sonrisa cómplice, sin entrar en detalles sobre cómo ha reaccionado la 'reina de corazones' al ver a su hija vestida de novia.

"Un vestido de novia no es una cosa fácil, es mucho trabajo e intervienen muchos factores, pero es verdad que con Tamara lo más difícil ya está hecho", añaden, dejando en el aire si finalmente lucirá uno o más looks nupciales: "No te lo podemos decir, lo siento, pero va a estar preciosa desde el principio hasta el final".

Lo que sí pueden confirmar es que no vestirán a ningún miembro más de la familia Preysler ya que, como explican, "esta vez va a ser exclusiva. Una firma que se representa tanto en vestir a la novia, debe centrarse en la novia y no copar protagonismo con alguna otra invitada".

Para Tamara, solo buenas palabras, ya que como confiesan "es encantadora, muy educada y muy inteligente". "Yo te diría que es tal cual como la vemos, de verdad que no tiene vuelta. Como te imaginas a Tamara, así es como es Tamara. Muy simpática, muy educada y muy fácil", añaden.

¿La próxima prueba del vestido? Como confiesan, todavía no tiene fecha: "Tendríamos que cerrar agenda porque Tamara no tiene una agenda muy fácil, o sea, está bastante ocupada y nosotras también porque ahora empezamos desfiles, Nueva York, Barcelona... Hay que hacer encaje de bolillos para cuadrarlo y que todo salga bien".

Lo que sí está claro es que a escasos días de la boda "siempre se hace un ajuste final porque una novia de los nervios puede bajar de repente medio kilo y un vestido que estaba perfecto de repente hace una bolsita. Entonces siempre hay un ajuste final, y aunque a alguna le puede dar por subir, a la mayoría les da por bajar de peso".